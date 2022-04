Warum sogar geniale Ideen scheitern

Wer Neues einführen will, dabei aber die Reibungspunkte übersieht, ist wie ein Flugzeugbauer, der nur an Motoren denkt, nicht aber an Aerodynamik, sagt David Schonthal.

Es ist der große Wurf, die geniale Idee, der kreative Jackpot. Samt guter Gründe, überzeugender Argumente und einleuchtender Fakten, das Neue umzusetzen. Und dann der unerwartete Rückschlag – der Vorschlag fällt durch, die Neuerung wird abgelehnt und die Veränderung wird nicht mitgetragen.

Was dann meist passiert, beischreibt David Schonthal, Professor für Strategie und Direktor des Entrepreneurship-Programms an der Kellogg School of Management in Chicago, so: Es wird noch etwas auf das Konzept draufgepoppt, noch stärker versucht, die Vorzüge herauszustreichen und zu überzeugen.

„Dabei denken die Innovatoren oft zu sehr an die Idee und zu wenig an die Betroffenen“, sagt er. „Sie vernachlässigen die Reibungspunkte, die die betroffenen Menschen empfinden und die dem Wandel entgegenstehen. Das ist so, als würde man ein Flugzeug bauen und sich nur um die Motoren, nicht aber um die Aerodynamik kümmern.“