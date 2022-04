Familiäres Miteinander im Job finden

Drucken

Hauptbild • Moriz Piffl-Percevic ist der „gestalterische Kopf“ hinter der Vollpension • Mark Glassner

Auf der Suche nach dem Purpose finden sich viele in Sozialunternehmen wieder. So auch Moriz Piffl-Percevic, Co-Gründer des ersten Generationencafés in Wien.

Aus einem zehntägigen Pop-up-Projekt, einem Stand im Rahmen der Vienna Design Week, entstand 2012 das erste Generationencafé in Wien: die Vollpension. Ein Kaffeehaus, in dem „Omas und Opas“ Kuchen backen, Melange und Apfelsaft servieren.

Die Gründer bringen keine gastronomische Ausbildung mit, aber „aus unternehmerischer Sicht war das Projekt eine Form von Rapid Prototyping. Es hat gezeigt, dass die Leute gern zu uns kommen. Und sitzen bleiben“, sagt Moriz Piffl-Percevic, kaufmännischer Leiter und Mitgründer der Vollpension. Der 42-Jährige, zuvor selbstständig tätig, lernte Julia Krenmayr und Hannah Lux in der Social-Entrepreneurship-Szene kennen. Zusammen eröffneten sie 2015 die erste Vollpension im vierten Wiener Gemeindebezirk.