„Domino“-Effekt soll Stress und Staus vermeiden

Das eigene Auto öfter stehen lassen und alternative Angebote in Anspruch nehmen – das zu erleichtern ist Ziel des Forschungsprojekts „Domino“, das zunächst in drei Pilotregionen startet.

Täglich mit dem eigenen Auto zur Arbeit zu fahren: Diese Gewohnheit soll schon bald der Vergangenheit angehören – zumindest, wenn es nach den Verantwortlichen des Projekts „Domino“ geht, das seit Kurzem im Großraum Linz umgesetzt wird und Mitte April auch in Wien und Umgebung verfügbar sein soll. Die Idee ist, jenen, die ihre Wege bislang mit dem Privat-Pkw zurückgelegt haben, durch ein Bündel von Maßnahmen den Umstieg auf alternative und klimafreundliche Angebote zu erleichtern.

Dabei setzt man auf Intermodalität. Was sich dahinter verbirgt, erklärt Projektleiter Martin Nemec von der Asfinag, der die Konsortialführung übernommen hat: „Wir sind dann intermodal unterwegs, wenn wir auf unserer Strecke mehrere Verkehrsmittel nutzen. Zum Beispiel, wenn wir mit dem Pkw zu einer nahe gelegenen Park-&-Drive-Anlage fahren, uns dort einer Fahrgemeinschaft anschließen und dann noch die letzten Stationen mit der U-Bahn zurücklegen.“ Der Hintergrund: Zumal der Umstieg auf alternative Antriebe nicht so recht in die Gänge kommen will (nur jeder 60. Pkw in Österreich ist laut Bundesverband Elektromobilität ein E-Auto), gilt der motorisierte Individualverkehr als Bremse, wenn es um das Erreichen der Klimaziele geht.