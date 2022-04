Wie aus Mozart ein „deutsches Genie“ wurde

Die Internationale Stiftung Mozarteum hat ihre Rolle in der NS-Zeit wissenschaftlich untersucht. Viele mit ihr verbundene Musikexperten trugen tatkräftig zum Bild von Mozart als Inbegriff des deutschen Musikgenies bei.

Wer war Wolfgang Amadeus Mozart? Auf diese Frage hatte die nationalsozialistische Propaganda eine klare Antwort: ein Musikgenie, indem sich alle dem deutschen Volk zugeschriebenen Talente vereinten. Dieses Bild des Komponisten fiel nicht vom Himmel. Musikwissenschaftler deuteten während des Nationalsozialismus Leben und Werk des berühmten Salzburger Musikers zur Ideologie passend um. Dazu trugen auch etliche Experten bei, die mit der Internationalen Stiftung Mozarteum eng verbunden waren. Die Stiftung hat nun ihre Rolle in der NS-Zeit in einem Forschungsprojekt untersucht. Dabei kamen Fakten zutage, die dem Bild des unpolitisch agierenden Mozartpflege-Instituts so gar nicht entsprechen.

Schon vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten bemühte sich die Stiftung um die Vormachtstellung bei der Deutungshoheit in Sachen Mozart, ein Instrument dazu war das 1936 gegründete Zentralinstitut für Mozartforschung. „Man schaffte es, sich aus einem Provinzdasein ins Zentrum der Mozart-Forschung zu spielen“, sagt Ulrich Leisinger, wissenschaftlicher Leiter der Internationalen Stiftung Mozarteum. Das hatte einen Preis. Das Zentralinstitut arbeitete zwar überwiegend mit seriös arbeitenden Forschern zusammen. Aber renommierte jüdische Wissenschaftler seien nach 1938 nicht berücksichtigt und Personen, die fachlich inkompetent, aber politisch wichtig waren, hofiert worden, so Leisinger.

„Schauderhafter Nazi-Jargon“

Die Arbeit der Stiftung in der Zeit des Nationalsozialismus sieht er differenziert. So sei unter Erich Valentin als Generalsekretär das „Mozart-Jahrbuch“ wiederbelebt worden. „Dieses enthält ein breites Spektrum von primitiven nationalsozialistisch angehauchten Aussagen und seriöser wissenschaftlicher Arbeit“, sagt Leisinger. Manche Aufsätze wären auch aus heutiger Sicht untadelig, andere völlig inakzeptabel. Oft hätten Personen, die für die wissenschaftlichen Beiträge solide arbeiteten, im öffentlichen Kontext – etwa bei Reden anlässlich der Wiener Mozart-Woche im Jahr 1941 – dann sprachlich umgeschaltet und den Komponisten in „schauderhaftem Nazi-Jargon“ passend zur herrschenden Ideologie dargestellt.

Die staatliche Vereinnahmung ging so weit, dass führende Nationalsozialisten überlegten, wie man Mozart-Opern von nicht erwünschten Themen wie Freimaurerei oder Judentum befreien könnte. Die Stiftung sollte für solche Ansinnen den fachlichen Unterbau liefern. In diesen Kontext passt der „Führerauftrag“ für eine neue Mozart-Gesamtausgabe. Ein Projekt, das allerdings nie so recht in die Gänge kam. Die Stiftung setzte viel in Bewegung, um an Original-Partituren aus jüdischem Besitz heranzukommen. Auch auf Stefan Zweigs Sammlung – der einst der Stiftung sehr verbunden war – hatte man ein begehrliches Auge geworfen.

Und wie wurde aus dem „deutschen“ Mozart schließlich jenes Musikgenie, das wir heute zu kennen glauben? Das Mozartjahr 1956 – anlässlich des 200. Geburtstags – sei genützt worden, um ein neues Bild aufzubauen, erzählt Leisinger. Auch diesmal wurde Mozart aus politischer Motivation umgedeutet, aus dem „deutschen“ Mozart wurde ein Österreicher. „Es ist erst ein Phänomen der 1980er-Jahre, dass Mozart so vielschichtig gezeichnet wird“, sagt der Experte: „Die musikalischen Vorlieben ändern sich gar nicht so schnell wie die Mozart-Bilder.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2022)