Gmunden: Mit der Bim am Traunsee

Hauptbild • So bequem wird man im Waggon über die Traunbrücke chauffiert, um in Gmundens Zentrum zu flanieren. • (c) Eiblmayr

In zwei Jahren wird das Salzkammergut Kulturhauptstadt-Region sein – Gmunden hat seinen ökokulturellen Beitrag bereits geleistet: Statt den individuellen Verkehr zu fördern, wurde in ein Schienennetz investiert – seit Herbst 2018 fährt die Traunsee-Tram klimaschonend.

Der Kauf eines Klimatickets bedeutet ein neues Lebensgefühl: Es gibt ein relativ dichtes System an öffentlichen Verkehrsmitteln, man sucht die passende Verbindung mit Zug, Straßenbahn oder Bus raus, steigt ein, zückt den Ausweis und wird chauffiert. Wiewohl in einigen Regionen ausbaufähig, funktioniert es pünktlich und entbindet von der Entscheidung, ein Auto zu lenken, im Stau einzureihen, aufzutanken und wieder abzustellen. Was in Ballungsräumen selbstverständlich ist, wird auf dem Land oft belächelt – noch immer wird als Norm der Fortbewegung das Auto gesehen, mit dem alle Wege bestritten werden.

Mit der Einführung des Klimatickets im Oktober 2021 war die österreichische Politik untypischerweise ihrer Zeit voraus gewesen, denn vor rund vier Wochen hat womöglich ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Treibstoff wurde so teuer, dass nicht nur die Kostenwahrheit des Autofahrens neu hinterfragt werden muss, sondern die Frage auftauchte, wie lange wir noch Benzin zur Verfügung haben, um individuell bewegt zu werden. Der Umstieg auf elektrobetriebene Autos ist teuer und wird das Verkehrsproblem nicht lösen, daher könnte es sein, dass so manche:r über Alternativen zur Benutzung und Bezahlung eines Autos zu sinnieren beginnt. Da es aber auf dieser Seite um Architektur und Stadtbetrachtung gehen soll, schlagen wir eine Brücke vom öffentlichen Verkehr zum öffentlichen Raum, nähern uns der Traunbrücke zwischen Gmunden und Traundorf und sehen eine moderne Straßenbahngarnitur vorübergleiten.