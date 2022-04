Wenn Alexa übernimmt

Ein Algorithmus, der die Geschicke der Menschen lenkt: Cordula Simons Roman „Die Wölfe von Pripyat“ führt in eine nahe, digitalisierte Zukunft.

In nicht allzu ferner Zukunft werden wir in einer neuen Welt leben. In dieser Welt werden das Leben und die Machtverhältnisse von den Möglichkeiten der Digitalisierung bestimmt. Alles ist vernetzt, alles ist transparent. Der Menschheit wird mehr Wissen zur Verfügung stehen als je zuvor, und die Lebensumstände aller können unentwegt optimiert werden. Wer in so einer Gesellschaft lebt, könnte das Gefühl entwickeln, dass die künstliche Intelligenz des Systems beispiellos gerechte und aufrichtige Menschen produziert, einfach weil es ihrer Optimierungslogik entspricht. Tatsächlich aber wird in dieser Welt ein Algorithmus herrschen, und die Menschen werden nur Statisten sein. Statisten der digitalen Welt, die nur die Illusion einer richtigen Welt aus Fleisch und Blut sein wird, eine Blase, und mit denjenigen, die aus dieser Blase ausbrechen wollen, wird kurzer Prozess gemacht.