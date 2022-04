MeToo in den Siebzigerjahren: Hätte man der Migrantin geglaubt?

Für praktische Dinge des Alltags, vor allem für den Kontakt mit anderen Leuten, war Mutter zuständig. Als ich einmal früher als geplant nach Hause kam, sah sie verstört und mitgenommen aus. Ein Handwerker verließ die Wohnung. Zur Polizei ging Mutter nicht.

Es muss wohl im Jänner 1990 gewesen sein. Ich war noch Student, wohnte bei den Eltern, war mit ihnen gerade in Wien in eine neue Wohnung umgezogen und wurde zufällig und unwissentlich zum Retter meiner Mutter. An jenem Tag war ein Handwerker bestellt, der von meiner Mutter beaufsichtigt wurde, während mein Vater und ich unterwegs waren. Für praktische Dinge des Alltags, vor allem für den Kontakt mit anderen Leuten, war bei uns, seit ich denken kann, die Mutter zuständig. Als ich etwas früher als geplant nach Hause kam, sah Mutter verstört und mitgenommen aus. Der Handwerker – ein Fliesenleger mittleren Alters – verließ alsbald die Wohnung. Ich fragte, ob etwas nicht in Ordnung sei, doch sie verneinte und wechselte das Thema. Erst viele Jahre später, lange nach dem Tod meines Vaters, erzählte sie mir, was passiert war. Der Mann hatte Mutter Komplimente und eindeutige Avancen gemacht, die sie anfangs mit Scherzen abzuwehren versuchte. Dann hatte er sie bedrängt, umarmt, befingert, hatte ihr unter den Rock gegriffen. Wenn ich nicht im „richtigen Augenblick“ nach Hause gekommen wäre, hätte sich wohl noch viel Schlimmeres ereignet.