Presseschau im Grandcafé Moskva

(c) imago images/Anka Agency International (Anka Petrovic/AAI via www.imago-images.de)

Serbien wählt am Sonntag: Gleich das erste Billboard, breit in einen Riesenacker der Vojvodina gepflanzt, zeigt den Chef der momentan außerparlamentarischen Dveri-Nationalisten mit einem entschlossenen Putin.

„Die Ukraine hat Russland angegriffen“, schrieb das serbische Schundblatt „Informer“ am Beginn der russischen Invasion. Seitdem möchte ich wissen, ob Serben die Letzten in Europa sind, die noch Sympathien für Russland empfinden. Kann es sein, dass viele Serben, weil sie den Angreifer von 1999 (die Nato) mit dem Angegriffenen von 2022 (der Ukraine) gleichsetzen, Putins Krieg gutheißen? Weil es 1999 die dreijährige Belgraderin Milica auf ihrem Badezimmer-Topferl zerfetzt hat, dürfen 2022 noch viel mehr ukrainische Kinder zerfetzt werden?

Meine Reise fängt schlecht an: Gleich das erste Billboard, breit in einen Riesenacker der Vojvodina gepflanzt, zeigt den Chef der momentan außerparlamentarischen Dveri-Nationalisten – Serbien wählt am Sonntag – mit einem entschlossenen Putin: „Auf ewig Brüder“. Da Serbien keine Sanktionen mitmacht, kann ich im Belgrader Hotelzimmer die quer durch Europa abgeschaltete TV-Propaganda Russlands schauen. Von bedrohlich fahrigen Bassbeats unterlegt, berichtet „60 Minuten“ über die Istanbuler Friedensverhandlungen. Ein Analytiker kommentiert: Wir sollten noch mehr von „unseren Hyperschallraketen“ abfeuern.