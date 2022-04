Herta Müller: Vor der Tür saß einmal der Zufall

Drucken

Hauptbild • Wenn ich zum Verhör musste, zog ich meine schönste Bluse an, schminkte mich und nahm den hochroten Lippenstift. • REUTERS

Kurz vor dem Überfall auf die Ukraine schwelgte Putin in Vergewaltigungsphantasien und sagte bezüglich der Ukraine: Ob's dir gefällt oder nicht, du wirst dich fügen müssen, meine Schöne. Das hätte auch mein Vernehmer von der Securitate sagen können.

Zur Stalinfrage

Peinlich befragt

über die Untaten Stalins

sprechen jetzt manche

von einer Stalinfrage

Keine Frage mehr:

Wer heute noch immer

von Stalinfrage spricht

der gibt eine

Stalinantwort

Erich Fried, 1979

Im Erleben hat man oft, wenn es darauf ankommt, also wenn es um sehr viel, fast um Alles geht, gar keine Zeit, an die Wörter, die man braucht, zu denken. Sie kommen in den Mund, wie sie wollen. In ihnen sitzt immer der Zufall. Man weiß nicht einmal bei einem selbst, was dieser Zufall tut. Denn nach ihm kommt ja immer etwas: die Kopfwege der Wörter, die dünnen Fäden der kurzatmigen Entscheidungen, die Eile der Not und nach ihr die ewig langen Folgen eines momentanen Entschlusses.

Am wenigsten Zeit für die Wörter, die ich sagen mußte, hatte ich während der Verhöre der Securitate, dem Geheimdienst in Rumänien. Und da war der Zufall immer ein Absturz der Wörter ins Ungewisse. Der Vernehmer stellte eine Frage nach der anderen, ich hatte nie eine Ahnung, ob meine Antwort ein hysterisches Lachen, einen Wutausbruch oder eine Ohrfeige zur Folge haben wird. Obwohl ich mir so viel Mühe gab, präzise zu denken, kurz, aber fließend zu sprechen, dabei nicht zu viel und nicht zu wenig zu sagen, waren meine Sätze, wenn ich sie mir später zu Hause tagelang im Kopf wiederholte, nie die richtigen. Waren sie von sich aus nicht die richtigen? Waren es nur nicht die richtigen oder waren es sogar die falschen? Von heute aus gesehen, spielte die Person des Vernehmers die entscheidende Rolle. Was er mit mir vorhatte, seine Absichten, seine Laune. Meine Antworten gehörten nur zum Ritual seiner Macht über mich. Ich war beim Weggehen um keinen Millimeter weniger verdächtig. Der Staatsfeind, den er sah, blieb immer gleich. Es gab kein einziges Wort, wodurch man das hätte ändern können. Die Situation des Verhörs ist für mich, was Sprache betrifft, die undurchschaubarste, in der Wörter jedoch das schwerste Gewicht haben. Ich glaube, beim Verhör glüht einem das Sprechen im Mund, weil das Gesprochene sofort gefriert. Ich wurde meist in ein-und-demselben Büro verhört. Ich kannte das Mobiliar bei Tageslicht, bei Dämmerung und die toten Fliegen in der Neonröhre, wenn es draußen längst dunkel war. Diese Möbel versteckten ihre Absicht nicht, sie machten mit beim Verhör. Ein schwerer polierter Schreibtisch an der einen Wand und ein Tischchen aus rohem Holz an der anderen schräg gegenüber. Auf seinem polierten Tisch hätte man liegen können. Am Beistelltischchen mußte man die Arme an die Rippen pressen, um beide Hände auf den Tisch zu legen. Wenn man Angst hat, macht man das sowieso. Nicht nur im Gesprochenen, auch in den Möbeln ging es in diesem Büro um zweierlei Holz, es ging um Herrscherholz und Angstholz.