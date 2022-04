Nachrichten aus Charkiw: Ein Musikfestival im Bunker

(c) imago images/McPHOTO / ODE

Der Lebenswille ist stärker als jede Not und jeder Krieg.

Ein Konzert im Krieg – als ob schöne Blumen durch den Beton zur Sonne wachsen.

Seit vergangenen Februar muss ich immer weinen, wenn ich die ukrainische Nationalhymne höre. Als ich im Intercity die Strecke von Charkiw nach Kiew fuhr, erklang diese Melodie gemäß einer Anordnung des ukrainischen Präsidenten aus den Lautsprechern – die Russen standen zu diesem Zeitpunkt bereits vor der Tür. Der totale Angriff war angekündigt, und das sollte unsere Antwort sein: die Hymne, die Fahne, die Einigkeit. Damals weinte ich zum ersten Mal im Leben zu unserer Nationalhymne, mitten im Zug. Einer der Fahrgäste sah mich mitleidsvoll an. Jedenfalls schien es mir so. Vielleicht war es eine Vorahnung einer auf uns zukommenden Not. Gott behüte. Gott bewahre. Nicht dieses Elend. Bitte kein Krieg.

Jetzt sind wir sind mittendrin, im Krieg mit Russland, seit mehr als einem Monat. Jede böse Vorahnung hat sich verwirklicht. Es passierte sogar manches, was sich niemand vorstellen konnte. Die Tränen sind keine hysterische Reaktion mehr. Wir weinen konkret: über Namen und Orte wie Butscha und Irpin, über Tschernihiw und Sumy, über Cherson, Isjum und Charkiw. Und über Mariupol. Der Papst nannte sie die Stadt Marias, unserer lieben Frau und Muttergottes.

Und dann, wie ein heller Lichtstrahl im Dunklen. Offiziell hieß es, es sei ein Konzert in den Pausen zwischen den Bombenangriffen. Im Rahmen eines schon seit Jahren am Beginn des Frühlings stattfindenden Musikfestivals – nicht einmal der Krieg konnte es verhindern. Es wurde in einen Bunker verlegt, im Keller eines Bürogebäudes, wo vor dem Krieg ein stilvolles und beliebtes Café untergebracht gewesen war. Die Wände waren mit einem bunten Mosaik verziert, im geräumigen Open Space saßen die Leute und aßen heißen Borschtsch. Und dann fing es an.

Explosionen aus der Ferne

Fünf Musikerinnen und Musiker spielten. Auf die Nationalhymne folgten ein Ave Maria und ein Stück von Myroslaw Skoryk, einem ukrainischen Komponisten, der vor zwei Jahren gestorben war, und dem man den Titel „Held der Ukraine“ verliehen hatte. Manche hatten Tränen in den Augen. Der Moderatorin, bekleidet mit einem blauen Kleid und gelbem Schal, verschlug es die Sprache, als sie ein ukrainisches Volkslied ankündigte. Auch ohne Worte war alles klar.

Dann wachte man plötzlich auf: Explosionen aus der Ferne. Der Bunker hatte uns zwei Stunden lang vor den Geräuschen des Krieges geschützt. Irgendwie furchtbar, wie sehr dieses Konzert ein normales Leben vorgaukelt hat. Ein Leben, in dem es Schönheit, Stille, nette Begegnungen, gutes Essen und gepflegtes Kaffeetrinken gibt. Unser jetziges Leben ist furchtbar abnormal. Wir mussten wieder nach oben, ganz schnell, sonst hätten wir es nicht geschafft, bis zur Sperrstunde nach Hause zu kommen.

Ein Konzert mitten im Krieg, inmitten von dröhnenden Explosionen. Wozu? Ich weiß es jetzt: weil der Lebenswille stärker ist als jede Not, jedes Elend und jeder Krieg. Es ist, als ob neue, schöne Blumen durch den Beton zur Sonne wachsen.

Anna Kolomiitseva Die Übersetzerin harrt mit ihrer Familie in Charkiw aus und berichtet an dieser Stelle jede Woche aus der von den Russen bedrohten Stadt. Ihre Texte werden von Bianca Kos bearbeitet, deren Roman „Das Mundstück“ (Otto Müller Verlag) in Charkiw spielt. Anna Kolomiitseva ist gerade dabei, den Roman ins Ukrainische zu übertragen.