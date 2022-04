Mit Gott und Vučić für ein „freies Land“

Der mächtige Staatschef nutzt den Ukraine-Krieg für seine PR vor der Wahl am Sonntag. Die Opposition findet nur schwer Gehör.

Požarevac. Über die Großleinwände flimmern in der Sporthalle von Požarevac die Abbildungen neuer Brücken, Gleise und Autobahnen. „Gott beschütze unser Serbien“, stimmt ein Frauenchor in weißen Blusen die Nationalhymne an. „Erst Gott, dann Vučić“, ist auf einem Plakat auf den Oberrängen der voll besetzten Tribünen zu lesen. Der Beifall der rund 4000 Anhänger der regierenden SNS steigert sich zum Orkan, als ihr wie der Erlöser gefeierte Hoffnungsträger mit in die Höhe gereckten Armen die Bühne betritt.

Er sei „immer froh“, wenn er in der Stadt der „fleißigen Leute“ sei, „die Serbien lieben“, verkündet Staatspräsident Aleksandar Vučić seinem begeisterten Publikum: „Alles, was wir in Serbien erreicht haben, ist nicht mein, sondern euer Verdienst!“