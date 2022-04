Großinvestition in Pharmastandort

Der deutsche Pharmakonzern Boehringer Ingelheim baut für 1,2 Mrd. Euro ein Werk in Bruck an der Leitha. Gerade erst hat der Konzern einen Standort in Wien eröffnet.

Wien. Es sei 2015 gewesen, erzählt Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, als sie vom Österreich-Manager Philipp von Lattorff erfuhr, dass Boehringer Ingelheim ein Werk in Wien bauen werde. In Meidling produziert der deutsche Pharmakonzern Biopharmazeutika für den Weltmarkt. „Meine Enttäuschung war damals sehr, sehr groß“, sagte Mikl-Leitner – weil das Werk in Wien und nicht in Niederösterreich gebaut wurde. Das wird nun nachgeholt. Boehringer Ingelheim baut in der knapp 10.000-Einwohner-Stadt Bruck an der Leitha ein Werk und investiert 1,2 Mrd. Euro. Das ist eine der größten Investitionen, die je in Österreich getätigt wurden. Übertroffen wird die Summe von den 1,6 Mrd. Euro, die der Halbleiterkonzern Infineon in seine 2021 eröffnete Chipfabrik in Villach investierte. Boehringer Ingelheim eröffnete erst im vergangenen Herbst seine große biopharmazeutische Produktionsanlage in Wien. Das Projekt ist mit gut 700 Millionen Euro dotiert und war die bis dato größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. Laut eigenen Angaben ist Boehringer Ingelheim das zweitgrößte deutsche Pharmaunternehmen, beschäftigt weltweit 52.000 Mitarbeiter und investiert rund 3,7 Mrd. Euro im Jahr in Forschung.