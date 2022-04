Im Aus und im Abseits in Katar

Was kommt als Nächstes? Kongo? Grönland? Mongolei? Lassen wir uns von den Visionen des Gianni Infantino überraschen.

Am Freitagabend gab der Fifa-Chef – seit den Zeiten Sepp Blatters ist der Fußballverband in Schweizer Erbpacht – jedenfalls den Zeremonienmeister bei der Auslosung für die Fußball-WM im Winter in Katar, das Infantino wie ein Paradies erscheint. Oder hat er da bloß eine Fata Morgana gesehen?

Österreicher, Schweden, Italiener standen in Doha im Aus, an der Seitenlinie – und die Russen ganz im Abseits. Für Europameister Italien und seinen Calcio ist – in rapider Talfahrt seit Wembley im Juli – zum zweiten Mal in Folge die Welt untergegangen. Die Österreicher sind derlei fußballerische Weltuntergänge gewohnt, und sie geben sich mit Genuss der Suche nach einem neuen Teamchef hin. Das hat hierzulande mindestens den Stellenwert einer Bundespräsidentenwahl. Und stünde Alexander Van der Bellen zur Wahl, würde ihn der ÖFB womöglich auch zum Cheftrainer küren – trotz mangelnder fußballerischer Expertise.

Es gibt jetzt wieder viel Ezzes von den potenziellen neun Millionen Teamchefs des Landes. Von Peter Stöger bis Andreas Herzog stehen die üblichen Verdächtigen zur Debatte. Was wiederum die heimische Kabarettszene am meisten freut. (vier)

