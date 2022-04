„Unglaubliche Fußballverrücktheit“

(c) Action Images via Reuters (PAUL CHILDS)

In Leeds kennt man keine Berührungsängste, Fußball wird hier laut gelebt und gefühlt. Dafür ist das Stadion an der Elland Road landesweit berühmt.

Franz Schiemer erlebt bei Leeds United, wie Fan-Emotionen einen Verein durch jedes Tief tragen. Die „Pfauen“ ernten Applaus, und die Elland Road ist Dezibelkult.

Wer plötzlich die Chance erhält, in der englischen Premier League zu arbeiten, der zögert bei der Zusage nie. Franz Schiemer musste auch nicht wirklich lang überlegen, als ihn Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch vor knapp vier Wochen angerufen und als Co-Trainer nach Leeds gelockt hatte. Trotzdem packte der Oberösterreicher, der den Amerikaner aus gemeinsamen Bullen-Zeiten kennt, erst seinen Koffer, als die Situation mit der Familie geklärt war. Seine Kinder, acht und vier Jahre alt, und auch seine Ehefrau stimmten zu, blieben jedoch in Österreich. Und „Fränky“, einst Abwehrspieler und viermal Meister, flog ins „Mutterland des Fußballs“, in eine andere Welt.

Leeds United ist eine fixe Größe im englischen Fußball. Zwar nicht von der Größe und Strahlkraft wie Liverpool, Chelsea oder Manchester United, aber ein echter Traditionsverein. Dreimal Meister (zuletzt 1992), zweimal in einem Europacupfinale (1973, 1975) und einmal im Halbfinale der Champions League (2001), für das Stadion an der Elland Road und die Lautstärke auf Tribünen landesweit bekannt – das sind die „Pfauen“.