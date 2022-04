Eiszeit zwischen Brüssel und Peking

Die Europäer erhielten von der chinesischen Führung weder die Zusage, Russlands Krieg nicht zu unterstützen, noch sonstiges Entgegenkommen.

Brüssel. Nach nicht einmal einer Stunde hatten sich die Spitzen der EU und Chinas Präsident, Xi Jinping, am Freitagnachmittag alles gesagt: Das Gipfeltreffen zwischen der Union und der Volksrepublik machte die tiefe Kluft zwischen den beiden Seiten deutlich. Nach einer gleichermaßen fruchtlosen Diskussion am Vormittag mit Premierminister Li Keqiang endete die Unterredung von Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission, und Charles Michel, dem Präsidenten des Europäischen Rats, mit Xi viel früher als erwartet – und ohne eine einzige greifbare Zusage.

„China sollte, wenn es unsere Sanktionen gegen Russland schon nicht unterstützt, dann sie zumindest nicht untergraben“, sagte von der Leyen nach Ende des via Videokonferenz veranstalteten Gipfels. Sie warnte zudem Peking davor, Russland militärisch zu unterstützen. „Kein Europäer würde das verstehen“, mahnte sie und sprach von einem enormen Schaden für die Reputation Chinas, auch als Wirtschaftspartner.

Weder von der Leyen noch Michel wollten auf Nachfrage von Journalisten bestätigen, dass Li und Xi verbindlich versprochen hätten, Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht mit Waffen zu unterstützen oder die westlichen Sanktionen gegen Russland zu sabotieren. Premierminister Li ließ über die chinesischen Staatsmedien ausrichten, China habe „Friedensgespräche auf seine eigene Weise gefördert und ist willens, weiterhin eine konstruktive Rolle mit der internationalen Gemeinschaft zu spielen“. Das chinesische Außenministerium fügte via Twitter, das in China verboten ist, hinzu, Li habe gesagt, China lehne die Trennung in Blöcke ab und auch die Parteinahme für die einen oder anderen. Das maoistische Regime war auch bei diesem Gipfeltreffen nicht bereit, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine als Krieg zu bezeichnen.

Ungelöst blieben zudem weitere schwere Probleme im bilateralen Verhältnis. Chinas Führung lässt nicht von seinem voriges Jahr verhängten Handelsembargo gegen Litauen ab, um es für die Eröffnung einer taiwanischen Botschaft in Vilnius zu bestrafen. Es rückte auch nicht von seiner Niederschlagung der Demokratiebewegung Hongkongs ab – oder seiner Verfolgung und Internierung der muslimischen Uiguren in Konzentrationslagern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2022)