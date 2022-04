Und Fußball als Nebengeräusch

Hauptsache, die Kassa klingelt und Mitglieder applaudieren: Präsident Gianni Infantino legt die umstrittene WM im Zweijahrestakt auf Eis. Und Katar? „Es wird die beste WM der Geschichte!“

Doha. Ehe die WM 2022 am Freitag in Katar ausgelost werden sollte im Rahmen des 72. Fifa-Kongresses in Doha, hatte der wortgewaltige Fifa-Präsident, Gianni Infantino, endgültig einen Rückzug gemacht. Er äußerte sich erneut skeptisch über seine Pläne für eine Fußballweltmeisterschaft alle zwei Jahre. In Wahrheit war sie zu diesem Zeitpunkt längst vom Tisch, weil die Widerstände aus Europa, Südamerika, allen voran aber aus Lausanne – das Internationale Olympische Komitee sah sein eigenes Franchise-Produkt gefährdet und lehnte Infantinos Ansatz ab – zu groß waren.

Damit ist diese Pein am Weltfußball vorübergegangen, eine weitere Verwässerung des Spiels abgesagt. Vor allem Spieler und Klubs dürften durchatmen, etwas mehr Luft im ohnehin viel zu dichten Kalender tut gut. Für Infantino, 52, hingegen ist es ein Dämpfer, der freilich nicht in sein eigenes PR-Konzept – Gewinnmaximierung um jeden Preis – passt. Auch wirft es womöglich einen minimalen Schatten auf seinen Auftritt. Er sagt: „Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es machbar wäre. Aber natürlich gibt es auch viel Widerstand. Nur, die Fifa hat eine WM alle zwei Jahre ja gar nicht vorgeschlagen.“