Stefan Ottrubay: „Der Staat hat den Überblick bereits verloren“

Stefan Ottrubay, Generaldirektor der Esterházy-Betriebe, fordert von der Politik eine ruhigere Hand. Der Ruf nach „Väterchen Staat“ komme zu oft. Dass Österreich so stark von russischem Gas abhängig ist, sei „schlicht skandalös“.

Die Presse: „In einem halben Jahr sind wir viel entspannter“, sagten Sie Ende 2020 zur „Presse“. Ihr Optimismus hat sich leider nicht bewahrheitet.

Stefan Ottrubay: Weniger gelassen sind und waren vor allem das Gesundheitswesen und die Politik. Durch dieses Coronavirus sind alle Instanzen ins Rudern gekommen. Und es ist auch kein Wunder, dass eine Bundesregierung auf diese rasanten Veränderungen nicht sofort reagieren kann. Es ist ja auch nicht ihre ureigene Aufgabe.

Das müssen Sie jetzt aber erklären.

Schnell reagieren muss die Wirtschaft. Es ist Aufgabe von uns Unternehmern, auf Krisen und unerwartete Ereignisse sehr schnell Antworten zu finden. Die staatliche Verwaltung hingegen ist ein Supertanker. Sie muss ruhig und nach den Gesetzen und Verordnungen arbeiten. Alles andere wäre Notstand, und es wurde bewusst kein Notstand ausgerufen. Ich bin noch immer der Meinung, dass Österreich in dieser Krise einen ganz guten Weg gegangen ist. Wenn man sich in Europa umsieht, gab es überall viele interne Spannungen, Ministerwechsel, Impfwiderstand. Sogar in der sehr demokratischen Schweiz hat es unheimliche Verwerfungen gegeben. Sogar eine Volksabstimmung wurde kurzfristig angesetzt, die aber im Sinne der Regierung ausgefallen ist.