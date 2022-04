Muss ein Handy aufregend sein?

Zuverlässig, solide und für Apple nahezu günstig: Das iPhone SE ist vielleicht nicht sexy, aber ein attraktives Angebot.

Der neueste Smartphone-Coup von Apple, das iPhone SE, bleibt offenbar deutlich hinter den Erwartungen zurück. Das Budget-iPhone mit altbekanntem Design und aufgemotzter Technik soll sich nicht so gut verkaufen wie erhofft. Die Produktion wird massiv zurückgefahren. Dabei hat gerade die Neuauflage des iPhone SE das Potenzial, zu einem langfristig zuverlässigen Begleiter zu werden. „Die Presse am Sonntag“ hat sich das Handy genauer angesehen.

Schneller, besser und größer: Hersteller suggerieren, dass der Neukauf der neuesten Smartphone-Generation alternativlos ist. In vielen Fällen wird das gerade erst ein Jahr alte Smartphone deswegen auch schon wieder getauscht. Durchschnittlich werden Geräte nach 40 Monaten getauscht; unabhängig davon, wie es um die Funktionsfähigkeit bestellt ist.



Kleiner Preis, kleines Handy. Mit dem iPhone SE setzt Apple einen Kontrapunkt zur eigenen Marketingstrategie. Während die Cashcow, das iPhone mit seinem kleineren und den größeren Brüdern, jährlich überarbeitet wird und zwischendurch auch einen farblichen Neuanstrich bekommt, wird das iPhone SE nur sporadisch aufgefrischt. Das iPhone SE (2022) wirkt mit seinem Design aus 2014 ein wenig aus der Zeit gefallen. Das liegt vor allem an den großen schwarzen Balken am oberen und unteren Rand des Displays, welches dadurch unnötig klein ist. Dafür bekommen Nutzer die Option auf einen physischen Home-Button, den so manch einer nach wie vor bei den aktuellen Geräten vermisst.

Dafür bietet das iPhone SE einen 5G-Chip, eine größere Akkukapazität, die einen sicher durch den Tag bringt, und einem deutlich schnelleren Prozessor, der sich wiederum direkt positiv auf einige Funktionen der Kamera auswirkt. Das Hauptargument liegt aber wohl im Preis. Für knapp 500 Euro wird es angeboten. Für Apples Verhältnisse ist das sehr günstig, startet das knapp gleich große iPhone 13 Mini (5,4 Zoll) bei 800 Euro.

Mit dem SE richtet sich Apple an Nutzer, die zwar ein iPhone haben möchten, dafür aber nicht zu viel auf den Tisch legen wollen. Wer ein Gerät sucht, das auf die nächsten Jahre zuverlässig arbeitet und dabei keine Behandlung mit Samthandschuhen fordert, ist mit dem iPhone SE gut beraten. Immerhin garantiert der in Cupertino ansässige Konzern aktuelle iOS-Updates bis 2029. Davon kann in der Android-Welt nur geträumt werden, denn hier liegt der längste Support bei maximal fünf Jahren derzeit.



Abstriche hier und da. Schon beim Blick auf die Rückseite wird klar: Das Kamera-Setting ist deutlich abgespeckter als bei der iPhone-13-Serie. Das iPhone SE kommt mit einem einzigen Objektiv (12 Megapixel) aus. Das hat aber den Vorteil, dass es auf dem Tisch liegend nicht so wackelt wie die teueren Modelle. Die Kamera liefert trotz dessen bei guten Lichtbedingungen erstklassige Bilder, zeigt aber bei Nachtaufnahmen schnell Schwächen, weil es auch keinen entsprechenden Modus gibt. Und eine Weitwinkel-Kamera sucht man vergeblich.

Auch die Auflösung des Displays (1334 Px x 750 Px) hätte ein bisschen Aufmerksamkeit und Liebe verdient gehabt. Langes Lesen oder gar Gaming wird zur Herausforderung, wobei die Leistung des A15-Chips das problemlos mitmachen würde.

Apple beweist mit dem iPhone SE, dass ein Handy durchaus langweilig sein darf, um eine Daseinsberechtigung zu haben, wenn der Preis stimmt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2022)