Neue Galerie: Hier sind die Wände bunt

Mitten in Wien hat Eva Presenhuber eine neue Galerie eröffnet. Für die Premierenausstellung lieferte Tobias Pils seine nur teilweise abstrakten Bilder in Grautönen – und Gerwald Rockenschaub färbte dazu die Wände in Rosa bis Dottergelb.

Eine „Herzensangelegenheit“ nennt Eva Presenhuber ihren Schritt, in Wien eine neue Galerie zu eröffnen. Jetzt sind die neuen Räume in der Lichtenfelsgasse 5 eröffnet. Die gebürtige Österreicherin studierte in den 1980er-Jahren an der Uni für Angewandte Kunst in Wien, sah sich aber nicht als Künstlerin und startete 1989 in Zürich ihre Karriere als Galeristin. 2017 expandierte sie nach New York. Jetzt also Wien, in bester Innenstadtlage gleich neben dem Rathaus. Sieht sie hier ein großes Potenzial an neuen Käufern für ihr Programm?

Der Markt sei nicht die Hauptidee, wehrt sie im Gespräch ab, 90 Prozent ihres Handels seien global. Aber mehr Ausstellungen bedeuten mehr Ware, also mehr Verkäufe, vor Ort oder später auf Messen. Ihr sei wichtig, ihre Künstler „nach Wien zu bringen“, wie sie es nennt. Zum einen seien viele in keiner Wiener Galerie vertreten. Zum anderen würden viele die Stadt noch nicht kennen. Und nicht zuletzt reagiere sie damit darauf, dass die Künstler nicht immer wieder in denselben Räumen ausstellen, sondern für neue Orte produzieren wollten, verrät Presenhuber.