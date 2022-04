Rudolf Anschober: „Politiker schalten beim Konjunktiv ab“

(c) Caio Kauffmann

Rudolf Anschober, 61, war 15 Monate grüner Gesundheitsminister und trat am 13. April 2021 zurück.

Der frühere Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat ein Buch mit dem bezeichnenden Titel „Pandemia“ geschrieben. Als Abrechnung mit der ÖVP sieht er es nicht, als Einblick in den „Maschinenraum“ aber schon. Beschäftigt hat ihn beim Schreiben unter anderem die Frage, warum Experten und Politiker so oft aneinander vorbeireden – und was Sebastian Kurz eigentlich wollte. ✒

Wenn ein Ex-Politiker ein Buch über seine Amtszeit schreibt, erwartet man eine Abrechnung. Im Vorwort schreiben Sie deshalb offenbar sicherheitshalber: „,Pandemia‘ ist keine Abrechnung.“ Irgendwie ist es aber doch eine geworden, oder?

Rudolf Anschober: Aus meiner Sicht absolut nicht. Aber wissen Sie, ich, der Mücke (Anm.: Wolfgang Mückstein)und jetzt der Johannes Rauch haben so oft von den Leuten gehört: Sie sind doch der Gesundheitsminister, warum machen Sie nicht sofort die oder die Verordnung. Ich wollte zeigen, dass das nicht so einfach ist, dass es eine Abstimmung mit dem Koalitionspartner, den Bundesländern, teilweise mit den Sozialpartnern braucht.

Sie haben sich aber öfter allein gefühlt. Sie schreiben: „Ich fühle mich wie Sisyphos.“

Es gab verschiedene Phasen. In der Startphase war der Sebastian (Anm.: Kurz) der deutlich Offensivere, das war hervorragend. Später hat es sich gedreht. Ich bin mir noch immer nicht sicher warum. Dass Kurz stark auf Umfragen schaut, ist ja kein Staatsgeheimnis, aber vielleicht haben Gesundheitsminister und Kanzler verschiedene Aufgaben: Für den Gesundheitsminister kommt die Gesundheit und dann lang nichts. Der Kanzler hat auch die wirtschaftlichen Interessen im Auge.