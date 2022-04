Radio auf Italienisch – Mamma mia!

Die Italienischkenntnisse durch gezieltes Radiohören auffrischen? Mamma mia, das geht schief.

Merke wohl: Reisen sind nicht nur zum Relaxen da. Hat man etwa einst die Sprache des Gastlandes gelernt, sollte man vor Ort seine Kenntnisse dem Dunkel des Vergessens entreißen.

Also schalten wir auf einer Autofahrt durch Italien das Radio ein und drehen so lange am Frequenzrad, bis wir zwischen all dem Globalo-Pop-Geplärre auf autochthone Laute stoßen. Erster Fund: Radio Italia, ausschließlich Schnulzen auf Italienisch. Nun ja, dass sich „cuore“ auf „amore“ reimt, wussten wir schon, und mehr ist dem geigenuntermalten Gejeiere selten zu entnehmen.

Zweiter Versuch: Radio Maria, Konkurrent von Radio Mater und sechs weiteren katholischen Sendern. Ihre salbungsvoll frömmelnden Sprecherinnen versetzen uns rasch in eine Art Rosenkranz-Flow, der unseren lernwilligen Geist ähnlich betäubt wie Weihrauchdämpfe.

Nächster Anlauf: Radio Sportiva. Die üblichen angegrauten Signori, die sich an der Theke jeder Dorfbar als Fußballexperten gerieren, hat man hier in ein Studio gesperrt und lässt sie die ganze Woche lang erregt über die Serie-A-Spiele vom letzten Sonntag debattieren. Wir zeigen die rote Karte und wechseln zu Radio Radicale. Leider ist die gleichnamige Splitterpartei, die da Programm macht, gar nicht radikal. Ihre endlosen Parlamentsreden verströmen nur Langeweile in den Äther, so lähmend, dass es in der Geschichte des Hörfunks ohne Parallele sein dürfte. Bevor wir in ein – am Steuer nicht ganz unbedenkliches – Wachkoma verfallen, schalten wir aus und erheben die eigenen Stimmen zu „Azzurro“. Wenn man nicht alles selbst macht! Sogar Radio!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2022)