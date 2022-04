Michael Wurmser hat in Norwegen Phosphat, Vanadium und Titan entdeckt. China zeigt großes Interesse an seinen Rohstoffen.

Auf den Rohstoffmärkten gibt es starke Marktmacht. Russland und China sind große Spieler. Kobalt kommt zu weiten Teilen aus dem Kongo und so weiter. Und jetzt finden Sie riesige Vorkommen kritischer Rohstoffe in Norwegen. Was bedeutet das?

Michael Wurmser: Wir haben die größten Phosphatvorkommen der Welt entdeckt. Das führt natürlich zu Verschiebungen, auch weil Norwegen ein demokratisches Land in Europa ist. Das befreit Europa aus bisherigen Abhängigkeiten. Phosphat ist als Batteriegrundstoff wichtig für die Mobilitätswende und wichtig für die Düngemittelerzeugung, also Ernährungssicherheit. Aber wir haben auch große Vorkommen an Vanadium, das braucht man für nachhaltige Batterien. Und Titan, das benötigt man für die Stahlerzeugung und diverse Industrien.

Ist es üblich, dass diese drei kritischen Rohstoffe in einem Felsen vorkommen?

Nein. Wir haben rein magmatisches Gestein ohne giftige Verunreinigungen, wie durch Kadmium, Thorium oder Uran, gefunden. Das bedeutet: Wir brauchen keine Chemie, müssen kein Wasser verschwenden, um die kritischen Rohstoffe zu fördern. Und wir können die Gesteinsabfälle sogar verkaufen. Zum Beispiel an die Dänen und Niederländer, die ihre Küsten gegen den steigenden Meeresspiegel absichern müssen und Inseln für Offshore-Windparks bauen.