Aleksandar Rakić, Österreichs unbekannter Star

Hauptbild • „Diesen Sport spielt man nicht. Es wird gekämpft“: Aleksandar Rakić will UFC-Champion im Halbschwergewicht (bis 93 Kilogramm) werden. • (c) Die Presse/Clemens Fabry

In den USA wird er auf der Straße erkannt, in Wien noch immer übersehen: Trainingsbesuch bei UFC-Fighter Aleksandar Rakić, der vor dem größten Kampf seiner Karriere steht.

In einer dunklen Kammer tritt Aleksandar Rakić in die Pedale. Über dem Lenker liegen Handtücher, die den Schweiß auffangen, der von der Stirn des 30-Jährigen tropft. Links, rechts. Links, rechts.

Auf einem Monitor an der Wand lässt sich über zwei Kurven in Echtzeit ablesen, welches seiner beiden Beine er mehr belastet. Vor ein paar Jahren, sagt Rakić, habe er mit dem rechten Bein noch stärker getreten als mit dem linken. Zweimal hatte er sich das Kreuzband im linken Knie gerissen, zweimal stand seine Karriere vor dem Aus. Nun zeigt der Bildschirm zwei gleichmäßige Kurven. Beide Beine treten gleich stark in das Ergometer.

Es sind feine Dinge, die aus einem durchtrainierten Mann die perfekt ausbalancierte Kampfmaschine machen. Und er zählt zu den besten der Welt. In den USA sprechen ihn Jugendliche auf der Straße um Autogramme an. Der Wiener ist kein Skifahrer oder Fußballer, sondern tritt im Mixed Martial Arts (MMA) an. Zwei Männer oder Frauen kämpfen da so lang, bis die vereinbarten Runden vorbei sind, einer nicht mehr kann oder nicht mehr will. Sie tragen dabei nicht mehr als Shorts und dünn gepolsterte Handschuhe.



Die sehr hohe Kunst. Der größte Unterschied zu vielen Kampfsportarten besteht im Mischen der Regeln. Ein Boxer hört auf, sobald der Gegner auf dem Boden ist. Ein Judoka oder Ringer kämpft auf dem Boden weiter, schlägt jedoch nicht mehr zu. Im MMA wird kombiniert, auch auf dem Boden nach bestimmten Regeln geschlagen, Schiedsrichter greifen selten ein. Lange Zeit galt der Sport als anrüchig: zu viel Blut, zu brutal. Technik, Strategie und Athletik blieben hinter der Empörung verborgen. Mit der Zeit wuchs aus der Subkultur ein Weltsport. 2021 verdiente die irische MMA-Ikone Conor McGregor laut US-Magazin „Forbes“ so viel Geld wie kein anderer Sportler – sogar mehr als Fußballer wie Cristiano Ronaldo.