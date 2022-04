Unter 20 Euro im Natu

„Aus jedem Dorf ein Hund“ muss nicht immer verkehrt sein, wie das neue asiatische Restaurant Natu in der Lindengasse beweist. Durchaus feine Klassiker.

Einerseits haben es die Anrainer rund um die Lindengasse derzeit nicht leicht. Der Ausbau der U-Bahn ist unübersehbar. Bauarbeiten, Umleitungen und der dazugehörige Lärm sind hier schon lang präsent. Andererseits kann sich das gastronomische Angebot in dem Grätzel sehen lassen. Es war schon vorher nicht schlecht, aber in jüngster Zeit sind doch ein paar interessante Neuzugänge dazugekommen.

Wie zum Beispiel das eher unscheinbare asiatische Restaurant Natu, das ebensolche Fusionsküche anbietet. Viel los ist hier an einem noch warmen Abend unter der Woche nicht. Lediglich die Radfahrer diverser Lieferdienste gehen ein und aus. Dabei würde sich ein Besuch durchaus lohnen. Hier wird man nicht nur freundlich bedient, hier isst man auch sehr gut – und vielfältig.

Auf der Karte stehen klassische Kleinigkeiten wie Gyoza, Springrolls, Wan Tan Sichuan Style oder Kimchi. Das Konzept „aus jedem Dorf ein Hund“ zieht sich bei den Hauptspeisen durch: diverse Wok- und Currygerichte, Ramen, gebratene hausgemachte Nudeln, Maki, Sushi, Nigiri und Sashimi. Dazu gibt es stets wechselnde Tagesempfehlungen. Während so eine Vielfalt an Speisen normalerweise skeptisch macht, war hier nichts dabei, auf das man lieber verzichtet hätte. Im Gegenteil: Die nur leicht scharfen, hausgemachten Ravioli Wan Tan Sichuan Style (5,50 Euro) mit Hühnerfleisch, Pilzen, ebenfalls hausgemachtem Chiliöl, Sesam und Erdnüssen machen Appetit auf mehr. Das Chiliöl dürfte tatsächlich hausgemacht sein, immerhin gibt die freundliche Kellnerin gern Auskunft darüber, was „der Meister“ da nicht alles verwendet hat (neben Chili stechen Szechuan Pfeffer und Sternanis hervor). Etwas schärfer, aber gerade so, dass die Geschmacksknospen nur leicht und kurz betäubt werden, ist der köstliche Mapo Tofu (11,50 Euro). Der zarte Tofu gleicht die Schärfe schön aus, Shiitake Pilze und ein bisschen Gemüse runden das Ganze schön ab. Auch der Tagesteller, etwa mit Hühnerfleisch und Garnelen gefüllte Teigtaschen auf Spargelrisotto (12 Euro) ist nicht verkehrt.

Natu: Lindengasse 3, 1070 Wien, Mo bis Sa 11.30–22 Uhr, ✆ 01/43 11 606, www.natuwien.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2022)