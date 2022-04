Leipzigs Lehrstunde für Dortmund

RB Leipzig fertigt Dortmund im Schlagerspiel 4:1 ab, ÖFB-Legionär Konrad Laimer wird zum Matchwinner.

Lehrstunde statt Fußballfest – die lang ersehnte Rückkehr der Fans hat Borussia Dortmund nicht zum Erfolgserlebnis über Erzrivale RB Leipzig verholfen. Vor 81.365 Zuschauern im erstmals in Coronazeiten ausverkauften Signal Iduna Park musste das Team von Trainer Marco Rose im Topspiel der deutschen Bundesliga nach Treffern von ÖFB-Legionär Konrad Laimer (21./30.), Christopher Nkunku (57.) und Dani Olmo (86.) ein bitteres 1:4 hinnehmen. Donyell Malens Tor (84.) war für die Hausherren viel zu wenig.

Zwar bleibt der BVB auf Rang zwei, verspielte bei nun neun Punkten Rückstand auf den FC Bayern aber die letzte Minimalchance auf den Titel. Leipzig setzte seinen Höhenflug mit nun zehn Pflichtspielen ohne Niederlage fort.

Die schnelle Genesung von BVB-Torjäger Erling Haaland, der nur vier Tage nach seiner im Länderspiel mit Norwegen erlittenen Sprunggelenksblessur in der Startelf stand, hätte das Spiel der zuletzt abschlussschwachen Dortmunder beflügeln sollen. Getragen von der euphorischen Stimmung erwischte der BVB auch den besseren Start.

Dann gelang den bis dahin unauffälligen Gästen durch Laimer gleich mit der ersten Chance die Führung. Ein weiterer Schuss von Laimer wurde unhaltbar zum 2:0 abgefälscht. Es war der erste Bundesliga-Doppelpack für den Salzburger in seinem 103. Spiel. Gegen die nun stabilere RB-Abwehr gelangen Haaland und Co. in der Folge kaum noch sehenswerte Angriffe.

28. Runde: U. Berlin – Köln 1:0, Frankfurt – Fürth 0:0, Leverkusen – Hertha 2:1, Freiburg – Bayern 1:4, Hoffenheim – Bochum 1:2, Bielefeld – Stuttgart 1:1, Dortmund – Leipzig 1:4.

Sonntag: Augsburg – Wolfsburg (15.30), Gladbach – Mainz (17.30, je live Sky).

Tabelle: Bayern (66) vor Dortmund (57), Leverkusen (51) und Leipzig (48).

(dpa/red.)