"Wir nehmen Schlager ernst"

Würdevoll, aber arm müsse Schlager sein, sagen Fritz Ostermayer und Herwig Zamernik, die für Ulrich Seidls „Rimini“ die Lieder eines abgestiegenen fiktiven Stars komponiert haben.

Richie Bravo, ein verblühter Schlagersänger mit moralischen Defiziten, ist die Hauptfigur in Ulrich Seidls neuem Kinofilm „Rimini“. Für die von ihm gesungenen, kunstvoll billigen Schlager zeichnen Herwig Zamernik (aka Fuzzman) und Fritz Ostermayer verantwortlich. „Die Presse am Sonntag“ traf Zamernik in dessen Fuzzroom Studio, Ostermayer nahm wegen des derzeit populärsten Virus via Zoom am Gespräch teil.

In John Cooks „Schwitzkasten“ sangen die Bambis, in Fatih Akins „Der Goldene Handschuh“ fräste sich die Stimme von Heintje in die Gehörgänge. In „Rimini“ nun singt Michael Thomas in seiner Rolle als Richie Bravo Ihrer beider wunderbar konstruierten Lieder. Ist immer dann der Schlager dran, wenn es trist bei den unteren Ständen wird?

Fritz Ostermayer: Da würde Ulrich Seidl jetzt sehr widersprechen. Er sieht die Tristesse von Rimini eher in der Saison der vollen Sonnenliegen angesiedelt. Wir auch.

Mir ging es bei der Frage um die Figur Richie Bravo, einen Schlagersänger im Abschwung seiner Karriere, der sich zudem als Callboy für ältere Damen betätigt . . .

Ostermayer: Ich finde ihn würdevoll in seiner ganzen Tristheit. So soll Schlager ja sein: würdevoll, aber arm.