Deutschland nicht nur bei Gas von Russland abhängig

Der Weltmarkt und auch Österreichs mit Abstand wichtigster Handelspartner sind vor allem bei Nickel, Palladium und Chrom abhängig von russischen Exporten. Die deutsche Industrie befürchtet schwere wirtschaftliche Folgen des Ukraine-Kriegs.

Russland ist nicht nur ein wesentlicher Gas-Exporteur für Deutschland, sondern liefert auch wichtige Rohstoffe für die Industrie. Der Weltmarkt und Österreichs mit Abstand wichtigster Handelspartner sind vor allem bei Nickel, Palladium und Chrom abhängig von russischen Exporten, wie aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Dies seien Rohstoffe, die zum Teil schwierig zu ersetzen seien.

"Daher sind neue Handelsbeziehungen zu alternativen Exportnationen für diese Rohstoffe essenziell", erklärte das arbeitgebernahe Institut aus Köln. Russland sei ein Rohstoffgigant. Darum sei es wichtig, Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA mit anderen rohstoffreichen und möglichst stabilen Demokratien wie den USA, Kanada und Südafrika weiter voranzutreiben.

Es zeige sich analog zu der Lieferkettenproblematik, dass es für eine stabile Versorgungssicherheit wichtig sei, sich bei Rohstoffen breiter aufzustellen. Zu prüfen ist laut IW auch, "welche nationalen und europaweiten Kapazitäten für einen Abbau und die Weiterverarbeitung essenzieller Rohstoffe möglich sind". Eine dritte Option umfasse das Recycling als Quelle von Sekundärrohstoffen und unterstreiche die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft in Deutschland und Europa.

Auf den ersten Blick verkraftbar

Seit Russlands Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar versucht die Bundesregierung, die Weichen zu stellen, dass Deutschland künftig weniger abhängig ist von russischem Öl und Gas. Auf den ersten Blick erscheint ein Aussetzen der Handelsbeziehungen mit Russland für Deutschland verkraftbar, schreiben die IW-Fachleute. Denn Deutschland bezog im Vor-Corona-Jahr 2019 nur zwei Prozent seiner Importe aus Russland, dabei entfielen insgesamt sieben Prozent auf Rohstoffe. Allerdings stammten 40 Prozent aller Nickelimporte aus Russland. Von dort kommen auch über zehn Prozent aller weltweiten Nickelexporte.

Deutschland bezieht zudem gut 25 Prozent seiner Palladium-Importe aus Russland, das als Exportweltmeister dieses etwa für die Autobranche so wichtigen Rohstoffs gilt. "Palladium wird vor allem beim Bau von Autokatalysatoren, in der chemischen Industrie und in der Elektrotechnik verwendet". Der Rohstoff sei ein wichtiges Vorprodukt bei führenden deutschen Industrien, heißt es in der Studie. Bei Chrom kommen die russischen Importe auf über 20 Prozent aller deutschen Einfuhren, bei Kadmium auf fast 14 Prozent. "Der Blick auf die Handelsstatistiken macht deutlich, dass nicht nur Deutschland, sondern auch der Weltmarkt im Hinblick auf Rohstoffe von Russland abhängig ist."

Sehr trübe Aussichten für deutsche Konjunktur

Die deutsche Industrie, wiederum wichtigster Abnehmer von Industriegütern aus Österreich, befürchtet schwere wirtschaftliche Folgen wegen des Ukraine-Kriegs. Damit droht der deutsche Exportmotor droht ins Ruckeln zu geraten, Unternehmen könnten Investitionen auf Eis legen und Verbraucher ihren Konsum drosseln.

"Für Deutschland sieht der konjunkturelle Ausblick sehr trübe aus", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm. "Die Corona-Lockerungen bescheren der Konjunktur in diesem Frühjahr nicht den erhofften Wachstumsbonus."

Wegen der großen Unsicherheit und neuer Lieferengpässe, die Produktion behindern, verzichtete der BDI auf eine aktuelle Konjunkturprognose. Wirtschaftsforschungsinstitute hatten ihre Prognosen jüngst deutlich gesenkt. Bei einer Verschärfung des Konflikts und im Falle eine Lieferstopps russischer Energieimporte könnte Europas größter Volkswirtschaft nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen ein Konjunktureinbruch drohen.

Absehbar ist nach Einschätzung des BDI, dass die Folgen des Krieges das weltwirtschaftliche Wachstum und die Konjunkturerholung im Euroraum bremsen werden. Der deutsche Exportmotor dürfte wegen weltweiter Wachstumseinbußen und Sanktionen ins Stottern geraten. Die Investitionen der deutschen Unternehmen in Maschinen und andere Ausrüstungen dürften 2022 stagnieren.

