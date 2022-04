Handelsexperte Han wird in Südkorea nach 14 Jahren wieder Premier

72-Jähriger wurde vom designierten Präsidenten Yoon dem Parlament als Ministerpräsident vorgeschlagen

In Südkorea steht Han Duck-soo nach über 14 Jahren vor einer Rückkehr ins Amt des Ministerpräsidenten. Das Übergangskomitee des designierten Präsidenten Yoon Suk-yeol benannte ihn am Sonntag als Premier. Der 72-Jährige war bereits von April 2007 bis Februar 2008 Ministerpräsident und verfügt laut dem gewählten Präsidenten über einen reichen Erfahrungsschatz auf dem Gebiet der Diplomatie und in Wirtschafts- und Handelsangelegenheiten.

Er hat in der Vergangenheit unter anderem ein Handelsabkommen mit den USA ausgearbeitet. Han betonte, er übernehme das Amt in schwierigen Zeiten und sei bemüht, die Staatsfinanzen zu ordnen.

In der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens geht die Schere zwischen Arm und Reich zusehends auseinander: Die Häuserpreise steigen rasant, während die Verschuldung der Haushalte zunimmt. Wie viele andere Staaten sieht sich Südkorea zudem mit Inflationsgefahren konfrontiert, die im Zuge der Ukraine-Krise durch weiter steigende Energiepreise verschärft wurden.

Die Beziehungen zum international isolierten Nachbarn Nordkorea mit seinen Ambitionen als Atommacht sind ebenfalls ein heikles Thema für die neue Regierung. Yoon, ein früherer Generalstaatsanwalt, strebt eine härtere Gangart gegenüber dem kommunistischen Nachbarn an. Er will zudem die Korruption im Land bekämpfen und soziale Ungerechtigkeiten abbauen.

In Südkorea wird der Premier vom Präsidenten ernannt und vom Parlament bestätigt. Dort sind die Konservativen des Präsidenten in der Minderheit. Yoon übernimmt im Mai die Macht. Er hatte sich im März bei den Wahlen über den liberalen Kandidaten Lee Jae-myung von der regierenden Demokratischen Partei durchgesetzt. Der liberale Amtsinhaber Moon Jae-in durfte laut Verfassung nicht erneut antreten.

(APA/Reuters)