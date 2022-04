Raser baute Unfall - Verfolgungsjagden in Wien

Pkw-Lenker prallte auf Heiligenstädter Straße gegen Leitschiene und wollte dann zu Fuß flüchten. In Meidling wollte ein Pkw-Lenker Polizisten belehren, fuhr dann davon.

Allerhand zu tun auf Wiens Straßen hat die Polizei in der Nacht auf Samstag bzw. am Samstag gehabt: Gleich zwei Mal mussten die Beamten die Verfolgung aufnehmen - einmal, um einen Unfalllenker aufzuhalten, der sich der Anhaltung entziehen wollte und einmal, um einen aggressiven Pkw-Lenker zu erwischen, der einen Polizisten sogar mehrere Meter mitschleifte und fast über den Fuß gefahren wäre. Beide wurden erwischt und festgenommen, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.

In der Nacht auf Samstag wollten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt im Bezirk Alsergrund gegen 04.00 Uhr einen Pkw anhalten, der mit 103 km/h statt der erlaubten 50 km/h auf dem Währinger Gürtel in Richtung Döbling unterwegs war. Auf der Heiligenstädter Straße verlor der Lenker, ein 32-jähriger Österreicher, die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Leitschiene. Anschließend versuchte er noch zu Fuß zu flüchten. Der 32-Jährige kam jedoch nicht weit und wurde festgenommen. Er hatte keine gültige Lenkberechtigung.

Einige Stunden später spielte sich zunächst ein kuriose Szene, die später gefährlich wurde, im Kreuzungsbereich Grünbergstraße/Schönbrunnerstraße in Meidling ab. Dort kontrollierten Polizisten der Polizeiinspektion Hufelandgasse um etwa 13.00 Uhr einen Straßenkünstler, als ein Mann mitten auf der Kreuzung anhielt, bei laufendem Motor seinen Auto verließ und auf die Beamten zu ging.

Der Mann, ein 26-jähriger Österreicher, wollte die Polizisten belehren, dass eine Kontrolle unzulässig wäre. Da er sein Fahrzeug mitten auf der Kreuzung abgestellt hatte, wurde er von den Beamten aufgefordert sein Auto beiseite zu stellen und sich auszuweisen. Der 26-Jährige weigerte sich und stieg wieder in sein Fahrzeug. Gerade als einer der Polizisten zwischen der offenen Fahrertüre und der Karosserie stand, trat der Lenker aufs Gas, sodass er den Beamten mehrere Meter mitschleifte. Der Polizist konnte sich aus seiner Lage befreien - wobei er "Glück im Unglück" hatte, wie in der Aussendung zu lesen war. Beinahe wäre ihm der 26-Jährige nämlich über einen Fuß gefahren.

Mehrere Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung des Flüchtenden auf. Im Bereich der Tivoligasse hatte dessen Fahrt schließlich ein Ende. Bei der dann folgenden Festnahme wehrte sich der 26-Jährige heftig, sodass die Beamten Körperkraft anwenden mussten. Beim ihm wurde eine geringe Menge Cannabis sichergestellt.