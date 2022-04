Ein starkes Staatsballett kann auch zu Mahler tanzen

„Mahler, live“ war die erste Eigenschöpfung des neuen Leiters des Wiener Staatsballetts, Martin Schläpfer. Nun zeigte er die Kombination aus einem intimen Werk Hans van Manens und seinem Mahler-Ballett „4“ vor vollem Haus.

Ein intimer Pas de trois mit Kamera auf der einen Seite, geballte Ensemblekraft auf der anderen: Mit dem Abend „Mahler, live“ brachte Ballettchef Martin Schläpfer im Dezember 2020 seine erste Uraufführung in Wien heraus, kombiniert mit einem Klassiker von Hans van Manen. Damals coronabedingt nur vor ganz kleinem Publikum sowie Fernsehzuschauern, nun erstmals vor vollem Haus am Ring. Große Dynamik und abwechslungsreiche Formationen bestimmen die Choreografie, die Schläpfer nach Gustav Mahlers Symphonie schlichtweg „4“ genannt hat. Er bringt dabei rund 80 Mitwirkende in einem ständigen Kommen und Gehen auf die Bühne.

Dies ist auch Mahlers variantenreicher Musik geschuldet, die hier ein Volkslied, da einen Walzer zitiert, dort den ruhigen Verlauf eines Adagios mit rasanten Einwürfen „stört“, Schläpfer folgt förmlich jeder Note, lässt seine Tänzer Wege beginnen, die jäh unterbrochen werden, er lässt Pas de deux starten, die nach wenigen Drehungen oder Hebungen enden, weil der Charakter der Musik (unter Ramon Tebars Leitung) schon wieder ein anderer ist und neue Formationen mit anderen Bewegungsmustern auf die Bühne drängen.

Stilmix in Mahlers Rhythmus

Dabei gelingt es Schläpfer gut, alles in ständigem Fluss zu halten, die Übergänge wirken sehr homogen, wenngleich der rote Faden fehlt und die Stile unterschiedlich sind. Mal gibt es klassische Hebungen, mal führt eine Tänzerin einen Tänzer in einer Art Hock-Gang herein, dann klopft eine während einer Drehung mit dem Spitzenschuh im Rhythmus auf den Boden. Dort wirft sich eine ihrem Partner nach einem Pas de deux, der auf traditionellem Schrittmaterial fußt, wild auf den Rücken, da lässt sich eine andere aus einer klassischen Hebung so fallen, dass sie nur mehr mit ihren abgewinkelten Ellbogen an den Armen des Partners hängt.

Zwei Frauen tauchen in der rund einstündigen Kreation immer wieder auf. Sind sie Hexen? Zauberinnen? Jedenfalls wirken sie in ihren energiegeladenen, neoklassischen Bewegungen geheimnisvoll und melancholisch zugleich. Haben in der Fernsehpremiere noch Rebecca Horner und Yuko Kato diese Rollen getanzt, so sind es nun Adi Hanan und Helen Clare Kinney.

Generell ist es Schläpfer in „4“ gelungen, die individuellen Stärken seiner Tänzerinnen und Tänzer zu nutzen, Ketevan Papava gefällt mit katzengleichen Bewegungen, Denys Cherevychko und Davide Dato mit dynamischen, verspielt wirkenden Sprüngen. Abschließend bringt Sopranistin Joanna Kedzior mit „Das himmlische Leben“ mit glockenheller Stimme einen weiteren zusätzlichen Charakter ein.

Vorangestellt Hans van Manens intimes Stück „Live“ (1979). Man sieht eine Tänzerin vor einer Leinwand, auf die projiziert wird, was ein Kameramann neben ihr in Echtzeit filmt, die Bewegungen der Hand, die Mimik. Kameramann Balász Delbó scheint sie förmlich mit seiner Linse liebkosen zu wollen. Hat in der Premiere noch Olga Esina mit ihrer Geschmeidigkeit und Fragilität gefallen, so vermisst man diese bei der nun tanzenden Claudine Schoch. Technisch und von der Mimik her zeigt sie aber beeindruckend, wie eine Ballerina unter dem Verlust eines Geliebten leidet. Schließlich kommt dieser (Eno Peci) doch, man tanzt im Foyer, im Ballettsaal, bevor Schoch im Trenchcoat mit hochgeschlagenem Kragen ins April-Schneegestöber vor der Oper tritt. Ein raffiniertes Ausloten von Nähe und Distanz, ein Tanz mit der Technik.