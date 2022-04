Laszive Carmen in aggressiver Atmosphäre

Etliche Rollendebüts in Wiens nach wie vor ungewohnter „Carmen“ -Produktion.

Sie klettert lasziv auf einem alten Mercedes herum, tanzt auf dessen Dach Flamenco und reitet auf Zunigas Rücken: Calixto Bieito verlangt in seiner „Carmen“-Inszenierung, die seit einem Jahr an der Staatsoper gezeigt wird, viel Körpereinsatz von der Darstellerin der Titelrolle. Anna Goryachova, die diese am Freitag erstmals übernahm, ist dafür die Richtige. Erotisch und impulsiv wirkte sie allerdings erst nach einer Aufwärmphase. Ausgerechnet die „Habanera“ war noch statisch und stimmlich gar guttural geraten.