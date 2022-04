Wie Private russischem Vermögen nachspüren

Wenn Gläubiger auf Vermögenswerte von Oligarchen greifen, um einem Abfluss des Befriedigungsfonds vorzubeugen, kann das Schuldner sogar härter treffen als das behördliche Einfrieren. Die Suche geht aber auf eigene Kosten.

Wien. Der Vollzug von EU-Sanktionen obliegt den nationalen Behörden. Doch was ist zu tun, wenn den Behörden die Mittel zur Durchsetzung fehlen? Können Private Vermögensverschiebungen sanktionierter Personen verhindern?

Die EU hat bereits 2014 personenbezogene Sanktionen im Zusammenhang mit der Annexion der Krim in Kraft gesetzt. Die relevante Verordnung (EU) Nr. 269/ 2014 wurde im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine mehrmals geändert, die Liste der sanktionierten Personen im Anhang I laufend erweitert. Ziel ist das Einfrieren von Vermögenswerten sanktionierter Personen (Blockierungsgebot) sowie das Verbot der Bereitstellung von Vermögenswerten an sanktionierte Personen (Bereitstellungsverbot). Anwendung findet die Verordnung insbesondere auf „Vermögenswerte jeder Art“, also Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die im Gebiet der Union aufgespürt werden.