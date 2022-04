Selbststudium reicht nicht für ärztliche Fortbildung

Internist meinte fälschlich, die sorgfältige Lektüre von Fachartikeln reiche, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Wien. Neun aus 150: Das ist kein neues Zahlenlotto, sondern der Punktestand eines Arzts auf seinem Fortbildungskonto. Reicht das, wenn man nach dem Ärztegesetz dazu verpflichtet ist, sich in der Medizin auf dem Laufenden zu halten – einer Disziplin, deren rapide Weiterentwicklung sich aktuell bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie deutlich zeigt?

Der Disziplinarrat der Österreichischen Ärztekammer warf dem Arzt jedenfalls eine Verletzung seiner Berufspflichten vor. Der wandte ein, dass er sich in Wahrheit nicht so wenig fortgebildet habe, sondern bloß anders. Und darüber hat jetzt in höchster Instanz der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) entschieden.