Soko Ibiza löscht Ermittlungsdaten doch nicht

Die WKStA und das Bundeskriminalamt haben Regeln für eine bessere Zusammenarbeit vereinbart. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft der Soko Ibiza den Ermittlungsauftrag entzogen.

Vor zweieinhalb Wochen erhielt das Bundeskriminalamt ein Schreiben, das für Aufregung sorgte: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) entzog darin der Sonderkommission (Soko) Ibiza den Ermittlungsauftrag in der Causa Ibiza. WKStA-Chefin Ilse-Maria Vrabl-Sanda erklärte in dem Brief, dass das Vertrauen in die Arbeit der Soko tief erschüttert sei. Unter anderem, weil einige Soko-Mitglieder befangen gewesen seien. Vrabl-Sanda verlangte von der Soko, sämtliche Ermittlungsdaten zuerst der WKStA zu schicken – und dann zu löschen.

Nun dürfte offenbar eine erste Einigung zwischen Justizministerium (wo die WKStA angesiedelt ist) und Innenressort (für die Soko) erzielt worden sein. Die Soko muss sichergestellte Daten doch nicht löschen, berichten „Krone“ und „Kurier“. Die Stelle soll einen Abschlussbericht verfassen und für Rückfragen zur Verfügung stehen. Abseits vom Ibiza-Verfahren ermittelt das Bundeskriminalamt auch weiterhin für die WKStA. Beide Seiten wollen die Kommunikation miteinander verbessern.

Die Soko Ibiza selbst ist übrigens auch weiterhin aktiv – allerdings für die Staatsanwaltschaft Wien. Sie ermittelt nach wie vor die Hintergründe zur Erstellung des Ibiza-Videos.

Wolf im U-Ausschuss

Am Mittwoch beschäftigt sich auch der U-Ausschuss zur mutmaßlichen Korruption der ÖVP mit wichtigen Ermittlungsschritten: Der Unternehmer Siegfried Wolf hat – nach Androhung einer Beugestrafe – sein Kommen für Mittwoch zugesagt. Er soll vor allem Fragen zu einem mutmaßlich illegalen Steuernachlass für ihn beantworten. Zum selben Thema sagt nach ihm Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) aus.

Am Donnerstag ist unter anderem Wolfgang Peschorn, Leiter der Finanzprokuratur, als Auskunftsperson geladen. Als Anwalt der Republik wird er zu mehreren Causen befragt werden.



(Red./APA)