Düngemittelhersteller im Aufwind

Steigende Agrarpreise und Lieferengpässe beflügeln die Preise für Düngemittel, ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Anlegern bietet die Entwicklung interessante Chancen.

Wien. Die globale Rohstoffhausse macht auch vor dem Agrarsektor keinen Halt. Allein der Aufwind beim Weizenpreis sorgt für reichlich Schlagzeilen. Grund ist der Ukraine-Krieg, wie auch der Blick auf die Kursentwicklung verdeutlicht: Am Tag vor Russlands Einmarsch in das Nachbarland kostete eine Tonne Weizen an der Warenterminbörse an der Pariser Euronext 287 Euro. Und schnellte dann bis zum 7. März auf 422,50 Euro hinauf. Seither hat die Notierung ein wenig nachgegeben.

Ausfuhrstopp von Weizen

Doch weshalb reagierte der Markt derart heftig auf die geopolitischen Ereignisse? „Die Ukraine und Russland repräsentieren rund 28 Prozent der globalen Weizenexporte“, erklärt Jörg Dehning, Fondsmanager des DJE – Agrar & Ernährung bei der DJE Kapital AG. Und Russland hat nunmehr bis zum Sommer einen Ausfuhrstopp verhängt. Obendrein ist die Ukraine großer Maisexporteur, wobei Europa einen wesentlichen Teil seines Bedarfs aus der Region abdeckt. Diese Lieferkette ist nun ebenfalls gerissen, womit Futtermittel knapp werden. Auch hier unterstreicht die Kursentwicklung die Dramatik: Der Schlusskurs je Tonne Mais lag am 23. Februar an der Euronext bei 265,50 Euro und schnellte am 7. März auf ein Hoch von 351 Euro.