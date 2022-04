Russische Märchen

Es war einmal ein Zar namens Gasputin. Er war hinterhältig und verschlagen. Nur merkten das die Menschen nicht sofort. Denn Gasputin konnte seinen bösen Blick – schwuppdiwupp – in einen freundlichen verwandeln.

Dazu brauchte er nur den Zauberspruch „Nordstrom zwei, komm herbei!“ aufzusagen. So ließen sich König Heinz von Österreich und Junker Gerd, der Erste Minister von Deutschland, von ihm blenden.

Eines Tages beschloss Gasputin das Nachbarreich von König Wolodymyr zu überfallen. Die Burg von Marienstadt brannte er bis auf die Grundmauern nieder. Und auch im Rest des Landes verbreitete er Angst und Schrecken. In seinem eigenen Land bekamen die Menschen davon jedoch nichts mit. Denn auch für diese hatte Gasputin einen Zauberspruch parat. Er lautete: „Der Nordatlantik kreist uns ein – das darf nicht sein!“ Und die Menschen in seinem Land ließen sich Sand in die Augen streuen und verfielen in einen Dämmerschlaf.

Auf der anderen Seite des Großen Teiches hingegen erwachte zur selben Zeit ein Mann, den sie den „Schläfrigen Josef“ nannten. Er eilte König Wolodymyr zu Hilfe und sprach einen Bannfluch über Gasputin aus. Die Fürsten diesseits des Großen Teichs taten es ihm gleich. Und der Nordstrom versiegte.

