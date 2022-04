Freihandel in Zeiten des Krieges

Einmal mehr stellt sich die Frage nach dem wirtschaftlichen Hirn der Politiker in Deutschland und der EU.

Ceta, das EU-Freihandelsabkommen mit Kanada war vor sechs Jahren ein Riesenthema. Die Linke und die Grünen (und in Österreich auch die FPÖ und die „Krone“) liefen dagegen Sturm. Die linkslastige Regionalregierung der südbelgischen Wallonie blockierte lang. Größter Stein des Anstoßes: Ein bilaterales Schiedsgerichtsverfahren, bei dem auch Konzerne klagen können, denn dank amerikanischer Sabotage fällt die Welthandelsorganisation WTO für diese Schiedsrichterrolle durch die Nichternennung von Richtern bis auf Weiteres aus.



Nun ist das Ceta-Abkommen seit September 2017 vorläufig in Kraft. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe urteilte jüngst, dass dies auch rechtens sei. Die zum Teil astronomischen gegenseitigen Zölle auf Agrarprodukte um die 400 Prozent verschwanden. Der Handel wuchs um gut 20 Prozent mit deutlichen Milliardenüberschüssen für die europäische Seite. Neben der weitgehenden Zollfreiheit sind auch das öffentliche Beschaffungswesen und die Dienstleistungen gegenseitig liberalisiert. So weit, so erfreulich. Nun muss aber der Bundestag noch ratifizieren. Bei der Berliner Ampel blinken mal wieder alle Lichter. Grüne (und Linke) dagegen, FDP (plus CDU) dafür und die Roten gespalten.