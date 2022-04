Regierungskrise in Islamabad

Misstrauensvotum gegen Premier Khan wurde gestoppt und das Parlament aufgelöst. Die Opposition tobt und will dies anfechten.

Islamabad. Ein Streit über ein Misstrauensvotum gegen Premier Imran Khan hat Pakistan in eine politische Krise gestürzt. Das Misstrauensvotum war für Sonntag angesetzt, Beobachter waren davon ausgegangen, dass Khan dieses verlieren werde. Vizeparlamentspräsident Qasim Suri jedoch hielt die Abstimmung wegen angeblicher Verfassungswidrigkeit nicht ab. Daraufhin wurde das Parlament aufgelöst.

Die Opposition habe mit einer ausländischen Macht den Plan ausgeheckt, Khan zu Fall zu bringen, sagte Suri. Er wiederholte damit jüngste Anschuldigungen von Khan in Richtung Washington: Seit sich abzeichnete, dass er das Misstrauensvotum verlieren könnte, setzte Khan auf anti-westliche Rhetorik. Am Freitag hatte er den USA offen vorgeworfen, sich mit seinen politischen Gegnern verschworen zu haben, um seine Regierung zu stürzen. Er begründete dies damit, dass er eine unabhängige Außenpolitik führe und nannte auch einen Besuch in Moskau als Grund.

Die Allianz an Oppositionspolitikern, die das Misstrauensvotum vorantrieb, hatte Khan vor allem schlechte Regierungsführung und Inkompetenz in Wirtschaftsfragen vorgeworfen. Zuletzt waren die Preise für Lebensmittel, Benzin oder Gas massiv gestiegen. Die Inflation erreichte im Jänner 13 Prozent. Mehrere Experten halten das Urteil des Parlamentssprechers und die anschließende Auflösung des Parlaments für verfassungswidrig. Oppositionsführer Bilawal Bhutto Zardari von der pakistanischen Volkspartei (PPP) will dies beim Obersten Gerichtshof anfechten.

Khan war seinen Posten 2018 mit dem Versprechen angetreten, das Land in einen islamischen Wohlfahrtsstaat zu verwandeln, die Armut und Korruption zu bekämpfen und gleichzeitig den Einfluss der zwei Parteien Muslimliga und der PPP Volkspartei aufzubrechen, die sich lang an der Macht abgewechselt hatten. Zuletzt wurden politische Gegner immer stärker verfolgt und die Medienfreiheit eingeschränkt. Zudem mehrten sich die Anzeichen, dass Khan die Unterstützung des in Pakistan mächtigen Militärs verloren hatte, der ihn an die Macht brachte. (ag.)

