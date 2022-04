Jon Batiste performt seinen Song 'Freedom' aus dem Album 'We Are', das als "Album des Jahres" ausgezeichnet wurde.

Batistes "We Are“ ist das "Album des Jahres“, Silk Sonic gewann den Preis für den "Song des Jahres“. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij war in einer Video-Botschaft zu sehen.

Der Musiker Jon Batiste (35), die Sängerin Olivia Rodrigo (19) und das Duo Silk Sonic haben bei den diesjährigen Grammys die Musikpreise in den Hauptkategorien abgeräumt. Batiste gewann bei der Gala am Sonntagabend in Las Vegas insgesamt fünf Auszeichnungen, darunter den Grammy in der Kategorie "Album des Jahres" für "We Are". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij bat bei der Grammy-Gala per Video-Botschaft um Unterstützung für sein Land.

"Was könnte gegenteiliger zu Musik sein als Krieg?", sagte Selenskij am Sonntagabend bei der live im US-Fernsehen übertragenen Veranstaltung per Video-Botschaft. "Füllt die Stille mit eurer Musik", bat Selenskij. "Unterstützt uns auf jegliche Art und Weise, die euch möglich ist.“ Er träume davon, dass die Menschen in den umkämpften ukrainischen Städten wieder frei leben könnten - "so frei, wie ihr auf der Grammy-Bühne".

Abgesehen von Selenskijs Rede und dem Auftritt der ukrainischen Musikerinnen versuchten die Veranstalter der Grammys, die Gala weitgehend fröhlich und sorglos zu gestalten. "Seht es gar nicht als Preisverleihung. Seht es als Konzert, wo es auch Preise gibt", sagte Moderator Trevor Noah zum Auftakt. Er träume davon, dass die Menschen in den umkämpften ukrainischen Städten wieder frei leben könnten - "so frei, wie ihr auf der Grammy-Bühne". Danach sang US-Sänger John Legend gemeinsam mit ukrainischen Musikerinnen einen der Ukraine gewidmeten Song.

"Leave the Door Open" als bester Song

In den Hauptkategorien der Grammys räumten der Musiker Jon Batiste, die Sängerin Olivia Rodrigo und das Duo Silk Sonic ab. Batiste, der mit insgesamt elf Nominierungen als Favorit in die Gala gegangen war, gewann fünf Auszeichnungen, darunter den Grammy in der Kategorie "Album des Jahres" für "We Are". Er glaube eigentlich gar nicht daran, dass es so etwas wie einen besten Künstler gebe, sagte der 35-Jährige im schwarzen Glitzerumhang bei seiner Dankesrede. "Die kreativen Künste sind subjektiv und sie finden einen Menschen an einem bestimmten Punkt in seinem Leben, wenn er es am meisten braucht."

Olivia Rodrigo gewann insgesamt drei Grammys, darunter den als "beste neue Künstlerin". "Damit ist mein größter Traum wahrgeworden", sagte die 19-Jährige unter Tränen. Das Duo Silk Sonic, bestehend aus Bruno Mars (36) und Anderson Paak (36), gewann mit dem Song "Leave the Door Open" in den Kategorien "Aufnahme des Jahres" und "Song des Jahres". "Wir versuchen ja wirklich bescheiden zu bleiben, aber in der Branche nennt man das Abräumen", sagte Paak. "Die Getränke gehen alle auf Silk Sonic heute."

Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der Grammys, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen. Stars und Bands wie Billie Eilish, Brandi Carlile, Lil Nas X, die Brothers Osborne, BTS, Justin Bieber, H.E.R., Nas, Lenny Kravitz und Lady Gaga traten bei der Veranstaltung auf. Anmoderiert wurden sie teilweise von Mitgliedern ihrer Bühnen-Crew, die dadurch nach der langen Pandemie-Zeit ohne Live-Auftritte besonders geehrt werden sollten.

Joni Mitchell und die Foo Fighters

Für besondere Aufmerksamkeit sorgten auch zwei selten gewordene Gäste: Die gesundheitlich angeschlagene 78-jährige Sängerin Joni Mitchell moderierte unter sichtlichen Mühen ihre Kollegin Carlile an und der an Alzheimer erkrankte Tony Bennett in einem kurzen Video seine frühere Duett-Partnerin Lady Gaga. "Ich liebe dich, Tony. Wir vermissen dich", sagte Gaga nach ihrem Auftritt.

"Und jetzt wäre der Moment der Show gekommen, in dem ich die Foo Fighters angekündigt hätte", sagte Moderator Noah danach. Nach dem überraschenden Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins vor wenigen Tagen im Alter von nur 50 Jahren hatte die Band ihren Grammy-Auftritt aber abgesagt und konnte die drei gewonnenen Preise nicht persönlich in Empfang nehmen. Hawkins wurde, wie zahlreichen weiteren im vergangenen Jahr gestorbenen Musik-Stars, bei der Gala speziell gedacht.

Die Gewinner der wichtigsten Kategorien

Album des Jahres "We Are" von Jon Batiste





Aufnahme des Jahres "Leave The Door Open" von Silk Sonic





Song des Jahres "Leave The Door Open" von Silk Sonic





Beste neue Künstlerin Olivia Rodrigo





Beste Pop Duo/Gruppenperformance "Kiss Me More" von Doja Cat Featuring SZA





Beste Pop Solo-Performance "Drivers License" von Olivia Rodrigo





Beste Rock-Performance "Making A Fire" von den Foo Fighters





Beste Rap-Performance "Family Ties" von Baby Keem Featuring Kendrick Lamar





Bestes Pop Gesangs-Album "Sour" von Olivia Rodrigo





Bestes Country-Album "Starting Over" von Chris Stapleton





Bestes Rock-Album "Medicine at Midnight" von den Foo Fighters





Bestes Rap-Album "Call Me If You Get Lost" von Tyler, the Creator





Bestes Alternative-Album "Daddy's Home" von St. Vincent





Bestes Dance/Electronic-Album "Subconsciously" von Black Coffee





Bestes R&B-Album "Heaux Tales" von Jazmine Sullivan

