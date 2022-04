Franziskus verurteilte abermals den Krieg in der Ukraine - und klagte auch über eigene gesundheitliche Probleme.

Eine Reise nach Kiew liege weiter auf dem Tisch, so das katholische Kirchenoberhaupt nach seiner Reise nach Malta. „Hoffen wir, dass es gut ausgeht“, meinte Franziskus über seine eigene Gesundheit.

Papst Franziskus ist nach eigenen Worten bereit, alles zu tun, um sich für den Frieden in der Ukraine einzusetzen. "Die Bereitschaft ist da. Ich stehe zur Verfügung", sagte das katholische Kirchenoberhaupt auf dem Rückflug von seiner zweitägigen Malta-Reise vor Journalisten am Sonntagabend. Eine Reise nach Kiew liege weiter auf dem Tisch. Außerdem sei ein Treffen mit dem kremltreuen Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche Kirill im Nahen Osten in Arbeit.

Franziskus erklärte weiter, er sei regelmäßig in Kontakt mit Leuten, die vor Ort in der Ukraine seien. Zudem sprach er sein Mitgefühl aus wegen der im Ukraine-Konflikt getöteten Journalisten. "Eure Arbeit dient dem Wohl der Allgemeinheit", sagte der Heilige Vater zu den Journalisten im Flugzeug.

„Verwende keine Doppelzüngigkeit"

Der Papst betonte weiter, dass es in den Beziehungen zwischen Russland und dem Vatikan nichts zu verbergen gebe. "Alles, was ich den Autoritäten gesagt habe, ist veröffentlicht." Nichts sei dabei nur ihm vorbehalten gewesen. "Ich verwende dabei keine Doppelzüngigkeit."

Franziskus kritisierte abermals die Kämpfe in der Ukraine. Krieg geschehe immer zu Unrecht. Das Schema des Krieges kenne mit Investitionen und Waffenkäufen nicht das Prinzip des Friedens. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei eine Welle der Arbeit für den Frieden aufgekommen, sagte Franziskus. "Aber nach 70 Jahren haben wir das vergessen", mahnte er. "Krieg ist gegen den menschlichen Geist. Er ist eine Grausamkeit."

Gesundheitliche Probleme

Franziskus klagte auch über seine eigene Gesundheit. "Ich habe ein Problem am Knie, das Probleme beim Gehen macht", sagte der 85-Jährige am Sonntag. Während seines Besuchs tat sich der Heilige Vater sichtbar schwer beim Gehen und brauchte Hilfe, etwa beim Stiegensteigen.

"Meine Gesundheit hat so ihre Launen. Aber es gibt keinen Zweifel daran, dass man in meinem Alter nie weiß, wie das Spiel ausgeht", erklärte das katholische Kirchenoberhaupt. "Hoffen wir, dass es gut ausgeht." Den Papst plagen die Schwierigkeiten an seinem rechten Knie schon länger, weshalb er zuletzt stark hinkte.

(APA/dpa)