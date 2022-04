Nasa bricht unbemannten Bodentest von Raketensystem vorerst ab

Auch der Start der ersten privaten Mission zur Internationalen Raumstation ISS ist weiter verschoben worden.

Ein unbemannter Boden-Test eines neuen Raketensystems der US-Raumfahrtbehörde Nasa ist am Sonntag aus Sicherheitsgründen vorerst abgebrochen worden. Es habe ein Problem an der Startrampe gegeben, weswegen das Raketensystem nicht sicher mit Treibstoff befüllt habe werden können, teilte die Nasa mit. Möglicherweise könne der Test bereits am Montag fortgesetzt werden, dafür müssten aber noch einige Dinge geklärt werden.

Das Raketensystem für die "Artemis"-Mission - bestehend aus der Rakete "Space Launch System" und der "Orion"-Kapsel - war Mitte März zu Testzwecken erstmals auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ausgefahren worden. Seit Freitag führt die Nasa ein "Wet Dress Rehearsal" durch - also einen unbemannten Boden-Test, bei dem alle Abläufe durchgeführt und getestet werden, bis auf den eigentlichen Start. Ein Test-Start ist frühestens für Mai geplant.

Mit der "Artemis"-Mission sollten eigentlich bis 2024 erstmals seit fast 50 Jahren wieder US-Astronauten auf dem Mond landen, darunter auch die erste Frau. Aufgrund zahlreicher Verzögerungen soll diese Landung nun frühestens 2025 erfolgen. Bei der Mission sollen vier Astronauten mit dem Raumfahrzeug "Orion" in die Mondumlaufbahn gebracht werden, wo zwei von ihnen für den Endanflug zum Mond auf ein Landegefährt umsteigen sollen. Am Mond soll zudem eine Art Raumstation geschaffen werden und als Basis für einen bemannten Flug zum Mars dienen - das allerdings erst in fernerer Zukunft.

Start erster privater Mission zur ISS weiter verschoben

Eine weitere Nachricht aus dem Weltraum, besser gesagt, eine weitere Verzögerung: Der Start der ersten privaten Mission zur Internationalen Raumstation ISS ist weiter verschoben worden. Die "Ax-1"-Mission solle nun frühestens am Freitag (8. April) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten, teilten die Veranstalter am Sonntag. Ursprünglich war der Start für Sonntag angesetzt gewesen und dann auf Mittwoch verschoben worden. Gründe für die erneute Verschiebung des Starts wurden zunächst nicht ausgeführt.

Bei der "Ax-1"-Mission handelt es sich um die erste komplett private Crew - bestehend aus dem spanisch-amerikanischen Astronauten Michael López-Alegría, sowie dem US-Unternehmer Larry Connor, dem israelischen Unternehmer und Piloten Eytan Stibbe und dem kanadischen Investor Mark Pathy.

Organisiert wird das Ganze vom privaten Raumfahrtunternehmen Axiom in Zusammenarbeit mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa, geflogen wird in einem "Crew Dragon" von Elon Musks Firma SpaceX. Die vier Axiom-Flieger sollen rund eine Woche lang auf der ISS bleiben und dort wissenschaftliche Experimente durchführen.

(APA/dpa)