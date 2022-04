Gold als Krisenwährung hoch im Kurs

In der Krise greifen viele Menschen zum Gold. Die Münze Österreich verkauft seit Ausbruch der Pandemie viermal so viel Gold wie zuvor. Und sie konnte auch produzieren, als andere Prägestätten geschlossen waren.

Viel war es nicht, was die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) zuletzt an den Bund überwiesen hat. Genau 57 Millionen Euro. In so manchem Jahr waren es ein paar hundert Millionen. Aber Nullzinspolitik und Bankenstützung machten ein besseres Ergebnis zunichte. Und das Geschäftsjahr hätte noch schlimmer ausfallen können, wäre da nicht die OeNB-Tochter Münze Österreich. Dort brummt das Geschäft regelrecht. 70,1 Mio. Euro überwies die Prägeanstalt ihrer Mutter. Um 19 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Am Wiener Heumarkt herrscht nämlich Hochkonjunktur.

Seit 1834 wird an der Adresse Heumarkt 1 in Wien-Landstraße Geld geprägt. Der denkmalgeschützte Bau erinnert eher an ein Palais, denn an eine Prägeanstalt. Wären da nicht die strengen Sicherheitsvorkehrungen, würde man kaum glauben, dass hinter dieser Fassade täglich Tausende Münzen geprägt werden. Die Münze Österreich zählt übrigens zu den ältesten Unternehmen Österreichs. Ihre Gründung verdankt sie eigentlich einem Verbrechen. Die Babenberger hatten 1194 den englischen König Richard Löwenherz gefangen genommen, das Lösegeld musste natürlich umgemünzt werden.