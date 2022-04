Möbel, die es richtig ernst meinen

Drucken

Hauptbild • „Eternity“, ein Stuhl mit Botschaft, mit 30 Prozent Kaffee-Anteil vom dänischen Hersteller Mater

Manche Hersteller und Design-Labeln nehmen Nachhaltigkeit beim Wort: mit Pfandsystem, Rückgaberecht und innovativen Materialien.

Mit den richtigen Fragen fängt oft alles an: „Wie?“ ist etwa sehr beliebt im Kontext von Design. Doch für manche ist auch das „Warum?“ von Beginn an relevant. Vor allem für jene, die ihr Möbellabel danach benannt haben: „Wye“ hat seinen Sitz in München. Und wenn alles klappt, sollen bald möglichst viele Menschen auf seinen kreislauffähigen Möbeln sitzen. Die Antwort der beiden Gründer Franziskus Wozniak und Ferdinand Kraemer auf die selbst gestellte Frage ist der Zustand des Planeten. Oder eher: seine Prognose. Und der Response darauf kann ihrer Meinung nach nur ein konsequenter sein. Nicht nur über Kreise und Kreisläufe schwadronieren. Nein, jetzt auch ernsthaft in Kreisen denken.

Mit den Möbeln und Accessoires von Wye kommt eine Grundhaltung auf die Welt und auf den Markt: Am Anfang ist das Ende gleich mitgedacht. Startpunkt für diese Überlegung ist das Material. Dabei verlassen sich Wozniak und Kraemer nicht allein auf das, was man ganz natürlich als nachhaltig empfinden würde, auf Holz. Sondern auf das, was bei der Holzverarbeitung an Resten anfällt.