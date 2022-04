Louis van Gaal hat Krebs

"Aggressive" Form des Prostatakrebs verlangte bislang 25 Bestrahlungen, doch der Bonds-Coach denkt nicht an Aufgabe. Er will bei der WM in Katar an der Seitenlinie stehen.

Louis van Gaal hat Prostatakrebs. Das machte der Trainer der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntagabend bei einem Fernsehauftritt bekannt. In einem Interview zu einer demnächst erscheinenden Dokumentation über ihn berichtete der 70 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Trainer des FC Bayern München von einer "aggressiven" Form des Prostatakrebs und bisher 25 Bestrahlungen.

Er habe die Erkrankung bisher auch vor den Nationalspielern des Landes geheim gehalten, um die Gruppe nicht zu beeinflussen. Die Niederlande sind für die WM in Katar qualifiziert und in einer Gruppe mit dem Gastgeber. Van Gaal sagte, er wolle seine Aufgabe als Bondscoach fortführen. Er habe eine große Willenskraft und mit den Profis arbeiten zu dürfen sei ein Geschenk für ihn im hohen Alter.

Van Gaal ist zum dritten Mal in seiner Karriere Cheftrainer der Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Für knapp zwei Jahre war er zudem Trainer des FC Bayern und in seiner Karriere zudem auch für Ajax Amsterdam, den FC Barcelona, Manchester United und AZ Alkmaar zuständig. Mit Ajax holte er die Champions League.