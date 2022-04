Neuer täglicher Online-Sprachkurs für Flüchtlinge

Der Österreichische Integrationsfonds bietet kostenlose Online-Sprachkurse an, um ukrainischen Flüchtlingen bei ihren ersten Schritten in Österreich zu unterstützen.

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) bietet für Flüchtlinge aus der Ukraine ab sofort einen täglichen Online-Sprachkurs auf Einsteiger-Niveau an. Bei "Deutsch lernen: Erste Schritte in Österreich" vermitteln täglich ab 11.00 Uhr Deutsch-Trainerinnen und -Trainer gemeinsam mit Ukrainisch-Dolmetscherinnen und Dolmetschern eine Stunde lang alltags- und praxisorientierte Vokabel, Phrasen und Orientierungswissen, das dabei helfen soll, sich im Alltag zurecht zu finden.

Behandelt wird etwa, wie man einander in Österreich begrüßt oder sich vorstellt und wie man nach dem Weg fragt. Vermittelt wird auch Orientierungswissen, etwa wo man eine Fahrkarte kaufen kann, wie lange die Geschäfte geöffnet haben oder wo man die nächste Apotheke findet, sowie Integrationsangebote. Das kostenlose Angebot kann auch als Ergänzung zu oder vor einem regulären Deutschkurs an einem Kursinstitut besucht werden. Zusätzlich bietet der ÖIF diverse weitere Online-Deutschlernangebote an.

(APA)