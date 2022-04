Rapider Rückgang: 12.305 Neuinfektionen in Österreich

Die Infektionszahlen in Österreich sind innerhalb der vergangenen Tage rapide zurückgegangen. Die Inzidenz sinkt auf 1694. Auch die Spitalszahlen gehen zurück. Seit Beginn der Pandemie sind mehr als 16.000 Menschen verstorben.

Die Omikron-Welle ist auf Talfahrt: Innerhalb von wenigen Tagen haben sich die Infektionszahlen halbiert. Heute melden die Ministerien 12.305 Neuinfektionen. Am Montag vor einer Woche waren es noch 22.201. Damals lag der Sieben-Tages-Schnitt bei 35.644, heute liegt der Schnitt bei 21.725. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz ist rapide gesunken. Vor einer Woche lag sie mit 2779 noch nahe der 3000er-Marke, heute liegt sie bei 1694. Aktuell laborieren 275.956 Personen an einer Infektion mit dem Coronavirus.

Weniger Neuinfektionen als am heutigen Montag wurden zuletzt am 11. Jänner dieses Jahres registriert, nämlich 11.516 - allerdings noch bei einer Gesamtzahl von 829.265 eingemeldeten Tests. Deren Zahl war zuvor schon gesunken. So gab es am Montag vergangener Woche 22.201 Neuinfektionen bei 408.944 Tests, und am Montag davor noch 31.872 neue Fälle bei 543.304 Tests.

Der starke Rückgang dürfte zumindest teilweise auch auf die Streichung der unbegrenzten kostenlosen Corona-Tests zurückzuführen sein. Seit 01. April stehen jeder Person in Österreich nur noch je fünf gratis PCR- und Antigentests zur Verfügung. Von 31. März auf 01. April wurden noch 441.312 PCR-Tests ausgewertet, von gestern auf heute waren es nur 171.959. Mit insgesamt 604.928 Testungen wurden am 01. April noch 23.357 positive Fälle entdeckt, am Tag darauf erbrachte eine Gesamtzahl von 490.474 Tests etwas über 19.000 neue Fälle, und am gestrigen Sonntag schließlich wurden aus 223.823 abgegebenen Tests 13.903 Infektionen ermittelt. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug heute 7,2 Prozent.

In den Spitälern werden derzeit 2970 Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt. Das sind um 84 weniger als am Vortag und um 289 weniger als noch vor einer Woche. Auf den Intensivstationen kamen seit gestern zwei Schwerkranke hinzu. Insgesamt benötigen aktuell 226 infizierte Patientinnen und Patienten eine intensivmedizinische Betreuung. Innerhalb einer Woche ist diese Zahl um 15 zurückgegangen.

Seit Beginn der Pandemie sind mehr als 16.000 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben. Innerhalb der vergangenen Woche waren es 296, 17 seit gestern.

69 Prozent mit gültigem Impfschutz

502 Impfungen sind am Sonntag durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.815.932 Personen zumindest eine Impfung erhalten. 6.196.059 Menschen in Österreich (69 Prozent) verfügen über einen gültigen Impfschutz. Von den 502 Impfungen waren 26 Erststiche.

Seit Pandemiebeginn sind bereits 3.899.660 bestätigte Fälle registriert worden. Genesen sind seither 3.607.702 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelten 35.472 als wieder gesund. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit Niederösterreich mit 2.038,4, gefolgt von Wien, Vorarlberg und Burgenland (1.925,5, 1.840,6 bzw. 1.752,2). Weiters folgen Oberösterreich (1.664,8), Salzburg (1.494,4), die Steiermark (1.439,3), Kärnten (1.436,9) und Tirol (1.049,8).

(red./APA)