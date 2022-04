Mark Zuckerbergs "liebevoller" Spitzname: Das Auge Saurons

In einem Podcast verrät Facebook-Gründer und Meta-Chef, wie seine Mitarbeiter ihn nennen.

"Das Auge war von Feuer umrandet, aber es war glasig, gelb wie ein Katzenauge, wachsam und angespannt, und der schwarze Schlitz seiner Pupille öffnete sich über einem Abgrund wie ein Fenster zum Nichts. Dann begann das Auge sich zu bewegen und hier und dort zu suchen", so beschreibt der Hobbit Frodo Saurons Auge in Galadriels Spiegel. In der von J.R.R. Tolkien beschriebenen Sage "Herr der Ringe" ist das Auge Saurons der Inbegriff des Bösen. Für die Facebook-Mitarbeiter ist es der Spitzname ihres Chefs, Mark Zuckerberg.

Es sei "liebevoll" gemeint, erklärt Zuckerberg selbst in einem Podcast mit Tim Feriss. Er selbst nennt die Mitarbeiter "Meta Mates". Wie er zu dem wenig liebevollen Spitznamen kommt, klärt er selbst auch auf: Er habe eine "unendliche Menge an Energie habe, um an etwas zu arbieten". Wenn er diese dann auf ein Team richte, dann verbrenne er dieses, sollen seine Mitarbeiter ihm regelmäßig sagen. Es falle ihm schwer, sich nicht zu sehr auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren. Dieser Fokus kann dann offenbar die Intensität eines Brennglases erreichen.

Visionen für das Metaverse

In dem Podcast rechtfertigt er sich auch für diese Arbeitsweise. Er halte es für sinnvoller, sich für kurze Zeit intensiv auf ein Team und dessen Themen zu fokussieren, als es erst später anzugehen, wenn es nicht mehr so dringlich sei.

In dem Gespräch mit Ferris ging es aber nicht nur um die beruflichen Beinamen, sondern auch um seine Vision für das Metaverse und die dafür essenziell notwenige Technologie der virtuellen Welt. Die hauseigene VR-Brille Quest 2 (Oculus wurde 2014 von Facebook übernommen) sei mittlerweile zur Gänze kabellos, das Hand-Tracking ist so weit, dass ein Controller nahezu überflüssig ist. Derzeit arbeite man intensiv daran, dass es möglich ist, die Augenbewegungen zu tracken, um so einen echten Augenkontakt herstellen zu können.

Zuckerberg erwähnt auch einen Handschuh, mit dem Stimuli aus der virtuellen Welt auf den realen Körper spürbar gemacht werden sollen. NFTs sind seiner Aussage zufolge ein wichtiger Punkt im Metaverse, wäre es doch damit möglich, ndigitale Objekte zwischen verschiedenen Apps zu bewegen.

(bagre)