Russland verzögert Daten zu Öl- und Gasproduktion

Ausbleiben wird offiziell mit "technischen Problemen" erklärt. Russische Öl- und Gaskondensatproduktion sind laut Insidern im März gesunken.

Eine dem russischen Energieministerium angegliederte Behörde liefert Insidern zufolge erstmals seit Jahren keine aktuellen Daten zur Öl- und Gasproduktion des Lands. Nach Angaben zweier Kunden wurden die eigentlich am 2. April zur Veröffentlichung anstehende monatliche Auswertung nicht bekanntgegeben - und das inmitten von Berichten über einen Produktionsrückgang nach dem Einmarsch in die Ukraine.

Weder das Energieministerium noch die zuständige Analyseabteilung CDU TEK reagierten auf Bitten um Stellungnahme. Letztere veröffentlicht die monatlichen Daten zur Öl- und Gasproduktion in der Regel am zweiten Tag eines jeden Monats. Die russische Nachrichtenagentur Interfax, die sich auf CDU TEK beruft, erklärte das Ausbleiben am Montag mit "technischen Problemen" des Datenanbieters. Diese führten zu einer Verzögerung.

Zwei mit den Daten vertrauten Brancheninsidern aus der Industrie zufolge ist die russische Öl- und Gaskondensatproduktion im März auf 11,01 Mio. Barrel (je 159 Liter) pro Tag (bpd) gesunken. Im Februar waren es noch 11,08 Millionen. Am 31. März erreichte die Produktion demnach mit 10,6 Mio. bpd den niedrigsten Tageswert seit September 2021, hieß es. Russland hatte wegen der westlichen Sanktionen Schwierigkeiten, sein Öl loszuschlagen, da einige Käufer ihre Bestellungen stornierten.

(APA/Reuters)