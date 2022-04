Palin und Putin

Lang nichts mehr von Sarah Palin gehört, der resoluten „Hockey Mom“ und republikanischen Ex-Gouverneurin von Alaska.

Sie war einst mit John McCain gegen Barack Obama und Joe Biden ins Rennen um die Präsidentschaft gegangen. Und wenn alles gut gelaufen und es – im Sinn der Grand Old Party und der Tea Party – mit rechten Dingen zugegangen wäre, säße sie jetzt anstellte des vormaligen Polit-Rentners im Weißen Haus.

Die Jägerin und Fischerin aus Wasilla, die Autokraten wie rohen Fisch zum Frühstück verspeist, hätte den Kreml-Herrn längst in Angst und Schrecken versetzt. „Ich kann Russland von meinem Haus aus sehen“, hatte sie sich gebrüstet – und sich nur um 1000 Kilometer geirrt. Geschenkt. Zu Putin würde sie sagen: „Putin-Boy, pass mal auf! Ich habe die größeren Nukes als du, und ich kann sie nach Sibirien rüberschicken, dass kein Grashalm mehr wächst.“

Zuletzt sorgte sie für Aufsehen, als sie trotz Corona-Infektion in einem Restaurant in New York dinierte. Corona, pah! Zuvor war sie in der TV-Show „The Masked Singer“ in einen Bärenpelz geschlüpft. Nun bewirbt sie sich mit Donald Trumps Segen um die Nachfolge Don Youngs, der jüngst nach fast 50-jähriger Amtszeit im Alter von 88 Jahren verstarb, um den einzigen Sitz Alaskas im Repräsentantenhaus. Ach, wie haben wir sie vermisst! (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2022)