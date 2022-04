Wenn man keine aufsehenerregenden Gäste hat, muss man offenbar wenigstens so tun, als ob.

Russisches Öl und Gas waren am Sonntagabend das große Thema in diversen Diskussionssendungen. In Berlin fragte man bei "Anne Will", wie sich ein Stopp der Energielieferungen aus Russland auswirken würde. In Wien sprach man bei "Im Zentrum" über ein mögliches Embargo für russisches Gas. Und auch in Salzburg stand "Links-Rechts.Mitte" unter dem Titel "Dreht Putin am Gashahn?“. Moderatorin Katrin Prähauser stellte dazu in der Einleitung Fragen, die man wohl provokativ nennen kann: „Wie weit wollen wir noch gehen in der Auseinandersetzung mit Russland? Wollen wir wirklich alles aufgeben gemeinsam mit den Ukrainern? Den Frieden, den Wohlstand, die globalisierte Welt?“